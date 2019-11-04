اللهم لا تُدخلنا في هذة التجربة

المرض تجربة قاسية تُشعرك بهشاشة وجودك وتفاهة كل ما تملك، لتنحصر أحلامك، بعد الزهد في المال والسلطة والشهرة،

وكل ما كان يشغلك، ويستهلك عمرك، ويُدخلك في صراع مع الحياة والناس، في أن تأكل وتنام بشكل طبيعي مثل الآخرين،

وأن يمارس جسدك وظائفه الحيوية بتلقائية ودون معاناة.

ولهذا قال الحكماء: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يُدركه إلا المرضى"؛

لأن الصحة والعافية نعمتان كبيرة تتضاءل بجانبها كل متع ونعم الحياة، ولكن الإنسان مهموم دائمًا بالمفقود

وفي غفلة عن قيمة ونعمة الموجود، ولهذا فهو لا يعرف قيمته إلا بعد فقده.

أن المرض هو امتحان قاسٍ للإيمان، وتحدٍ وجوديٌّ للإنسان في كل زمان ومكان، يحتاج إلى أكبر قدر من الصبر والتسليم لأمر الله؛

لأنه متغير جذري يأتي بلا مقدمات ليقلب حياة أقوى الناس رأسًا على عقب،

وينقله من حالة القوة والقدرة والاستغناء عن الناس إلى حالة الوهن والضعف الشديد والحاجة للآخرين

اللهم انعم علينا بالصحة