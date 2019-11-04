اللي اوله شرط آخره سلامة ـ الزواج عند الموثق * النوتار *

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتي جميعكم و حياكم الله و بياكم

يكتم اهل العقل اوجاعهم في زمن اضحى الرويبضة و السفهاء
هم اهل الحل و الربط و العقد و الفك

فالزمن الذي فيه سفهاء القوم هم سادتهم و مديروا احوالهم
مدبروا شؤونهم

اكيد زمن سيء حاله خراب بناؤه سراب حلامه

و من غرائب الدهر و نوازله كثرة الزيجات و سرعة الطلاق
فاصبح الامر مخيفا و محبطا للعزاب و هم يرون
حالات الطلاق بعدد ساكني الصين الشعبية

فحيلة ام الزوجة قابله حيل من عجوزها
و حسابات الزوج قابله حساب من الزوجة

و آخر ماوصلنا اليه من امور يندى لها الجبين بل يتعرف و يتصبب عرقا هو

توثيق الشروط بين الخطيبين عند الموثق او النوتار قبل الزواج

فمثلا
خلصتك ما ندخلش فيها
السكن بعيد عن اهلي لا يوجد
داري مكاش
اذا تطلقنا الابناء يبقاو عندي

و هكذا
يعني التحضير للطلاق قبل الزواج و بالوثائق الممضاة و المختومة
بنسختين واحدة عند الزوج و الاخرى عند ام الزوجة

احبتي
ما رأيكم في الامر جملة و تفصيلا

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ملاحظة فقط هته الاظافر ليست للزينة
بل هي سلام ابيض للنديب ههههه
سلااام
 
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