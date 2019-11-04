في'سياقة'الأوائل

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,201
النقاط
191
العمر
34
في سياقة الأوائل


ـ الاستهلال: أوَّلُ صياح المولود إذا وُلِد.

ـ الباكورة: أوَّلُ الفاكهة.

ـ البِكْرُ: أوَّلُ الولد.

ـ تباشير الصبح: أوائله.

ـ حِدْثانُ الأمر: أَوَّلُه.

ـ السُّلاف: أوَّل العصير.

ـ شَرْخُ الشباب ورَيْعَانُه وعُنْفُوانه وغُلَوَاؤه: أوَّلُه.

ـ الصبح: أوَّلُ النهار.

ـ صدر كلِّ شيءٍ وغُرَّتُه: أوَّلُه.

ـ الطليعة: أوَّلُ الجيش.

ـ الغَسَقُ: أوَّلُ الليل.

ـ فاتحة الكتاب: أوَّلُه.

ـ قَرْنُ الشمس: أوَّلُها.

ـ النَّبَطُ: أوَّلُ ما يظهر مِن ماء البئر إذا حُفرت.

ـ النَّشْوَةُ: أوَّلُ السُّكْر.

ـ النُّعاس: أوَّلُ النوم.

ـ النَّهَل: أوَّلُ الشرب.

ـ الوَخْطُ: أوَّلُ الشيب.

ـ الْوَسْمِيُّ: أوَّلُ المطر.

[«فقه اللغة وسرُّ العربية» للثعالبي (٤٥)]

المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
 
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