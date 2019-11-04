الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
في سياقة الأوائل
ـ الاستهلال: أوَّلُ صياح المولود إذا وُلِد.
ـ الباكورة: أوَّلُ الفاكهة.
ـ البِكْرُ: أوَّلُ الولد.
ـ تباشير الصبح: أوائله.
ـ حِدْثانُ الأمر: أَوَّلُه.
ـ السُّلاف: أوَّل العصير.
ـ شَرْخُ الشباب ورَيْعَانُه وعُنْفُوانه وغُلَوَاؤه: أوَّلُه.
ـ الصبح: أوَّلُ النهار.
ـ صدر كلِّ شيءٍ وغُرَّتُه: أوَّلُه.
ـ الطليعة: أوَّلُ الجيش.
ـ الغَسَقُ: أوَّلُ الليل.
ـ فاتحة الكتاب: أوَّلُه.
ـ قَرْنُ الشمس: أوَّلُها.
ـ النَّبَطُ: أوَّلُ ما يظهر مِن ماء البئر إذا حُفرت.
ـ النَّشْوَةُ: أوَّلُ السُّكْر.
ـ النُّعاس: أوَّلُ النوم.
ـ النَّهَل: أوَّلُ الشرب.
ـ الوَخْطُ: أوَّلُ الشيب.
ـ الْوَسْمِيُّ: أوَّلُ المطر.
[«فقه اللغة وسرُّ العربية» للثعالبي (٤٥)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
ـ الاستهلال: أوَّلُ صياح المولود إذا وُلِد.
ـ الباكورة: أوَّلُ الفاكهة.
ـ البِكْرُ: أوَّلُ الولد.
ـ تباشير الصبح: أوائله.
ـ حِدْثانُ الأمر: أَوَّلُه.
ـ السُّلاف: أوَّل العصير.
ـ شَرْخُ الشباب ورَيْعَانُه وعُنْفُوانه وغُلَوَاؤه: أوَّلُه.
ـ الصبح: أوَّلُ النهار.
ـ صدر كلِّ شيءٍ وغُرَّتُه: أوَّلُه.
ـ الطليعة: أوَّلُ الجيش.
ـ الغَسَقُ: أوَّلُ الليل.
ـ فاتحة الكتاب: أوَّلُه.
ـ قَرْنُ الشمس: أوَّلُها.
ـ النَّبَطُ: أوَّلُ ما يظهر مِن ماء البئر إذا حُفرت.
ـ النَّشْوَةُ: أوَّلُ السُّكْر.
ـ النُّعاس: أوَّلُ النوم.
ـ النَّهَل: أوَّلُ الشرب.
ـ الوَخْطُ: أوَّلُ الشيب.
ـ الْوَسْمِيُّ: أوَّلُ المطر.
[«فقه اللغة وسرُّ العربية» للثعالبي (٤٥)]
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله