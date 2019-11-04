في سياقة الأوائل





ـ الاستهلال: أوَّلُ صياح المولود إذا وُلِد.



ـ الباكورة: أوَّلُ الفاكهة.



ـ البِكْرُ: أوَّلُ الولد.



ـ تباشير الصبح: أوائله.



ـ حِدْثانُ الأمر: أَوَّلُه.



ـ السُّلاف: أوَّل العصير.



ـ شَرْخُ الشباب ورَيْعَانُه وعُنْفُوانه وغُلَوَاؤه: أوَّلُه.



ـ الصبح: أوَّلُ النهار.



ـ صدر كلِّ شيءٍ وغُرَّتُه: أوَّلُه.



ـ الطليعة: أوَّلُ الجيش.



ـ الغَسَقُ: أوَّلُ الليل.



ـ فاتحة الكتاب: أوَّلُه.



ـ قَرْنُ الشمس: أوَّلُها.



ـ النَّبَطُ: أوَّلُ ما يظهر مِن ماء البئر إذا حُفرت.



ـ النَّشْوَةُ: أوَّلُ السُّكْر.



ـ النُّعاس: أوَّلُ النوم.



ـ النَّهَل: أوَّلُ الشرب.



ـ الوَخْطُ: أوَّلُ الشيب.



ـ الْوَسْمِيُّ: أوَّلُ المطر.



[«فقه اللغة وسرُّ العربية» للثعالبي (٤٥)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله