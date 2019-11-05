السلام عليكم

في 04 نوفمبر 2019

استقال من عمله ليطهي الفطور والعشاء لأولاده الصغار



بعدما تحصل على عمل بسيط وبشق الانفس في الشركة التي تبعد عن بيته ب 30 كلم طلب مساعدته للمبيت في بيته بعد العمل والعودة صباحا لمقر عمله لأنه هو من يعيل اولاده وزوجته ويطهي لهم الفطور والعشاء والقهوة ويغسل لهم ملابسهم ويحضرهم الى المدرسة وهذا لأن أمهم أي زوجته مقعدة لمرض عضال أصابها .

فكان يتجه الى بيته ليلحق بأولاده وزوجته متأخرا ثم يعود باكرا الى مقر عمله . ولكنه لم يتحمل عناء الذهاب والاياب ومصاريف النقل .

فقرر الاستقالة من هذا المنصب والعودة الى البطالة و التكفل بالاطفال والرزق على الله .

وعندما قدم استقالته الى الادارة قام مسؤول الادارة بتهدئته بعدما عرف حالته ووجهه الى فوج من الشركة يمر على قريته وبالقرب من بيته للعمل في احدى مناطقها فقبل رئيس الفوج ان يضمه الى فوجه بعدما علم بحاله ورفقا باولاده على ان يوصله بعد الزوال الى بيته ويحمله في الصباح الى فوج العمل .

وهكذا سحب استقالته

وبما ان ابناء الحلال وناس الخير موجودين فلا خوف على أمتنا.

فهل هناك رجل يضحي هكذا تضحية من اجل زوجة مقعدة واولاد صغار . أما العمل وأما .................