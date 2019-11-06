يوتوبوز الحياة الزوجية. ....معيار إلكتروني للسعادة الزوجية!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكل المتزوجون والمتزوجات ولا مانع مشاركة العازبون والعازبات في هذا الموضوع

قد تستغربون العنوان ونوعا ما تربطونه بالأنترنت وشبكات التواصل وبالأخص عالم اليوتوب الشهير والذي بت مدمنة عليه مؤخرا والحمد لله احسن بكثير من عالم الفايس بوك الذي اعتزلته المهم لنعد لموضوعنا ....

يوتوبوز الحياة الزوجية ......معيار إلكتروني للسعادة....!

وأنا أتصفح هذا العالم لفت إنتباهي بروز قنوات ثنائية تلك مع أخاها ترقص وتغني وتحصدملايين المشاهدات وأخرى مع عائلتها ينقلون الأخبار وتلك تعلم البنات أمور نسائية ..إختلفت الأساليب والهدف واحد الربح السريع من عالم اليوتوب لكن ما إستفزني وأردت نقله لكم

ثنائي الأزواج

نعم زوجان ينقلان تفاصيل حياتهم الدقيقة عالم الزواج الذي هو أصلا معرف بالستر والامان والخصوصية وعرض الرجل وشرفه ذاك الزوح االذي كان بالأمس أخاه أقرب ناس له لا يرى زوجته ولا يعرف غرفة نومه ولا عن مشاكله الخاصة ولا حتى الأم أقرب مخلوق له ....وذاك الزوج الذي كانت نخوته وغيرته تجعله يمنه المرأة من اظهار ضفر من أضفارها خارج اسوار غرفة النوم هاهو اليوم الزوج يدخل 40 مليون جزائري إلى غرفة نومه. ويرون زوجته في ثياب المنزل وينقلون غزلهم لبعض وكلامهم وشجاراتهم والأدهى يطلبون رأي المشاهدون

مقالب غريبة في بعض .....شجارات على للعلن وبكلمات لا تسمع ....تشجيع على دياثة الرجل من أبوابها الواسعه وعذرا على كلامي هذا قديقول لي بعضكم تلك حياتهم الخاصة وأنا أقول عذرا هنا أنا من فهمت معنى الزواج خطإ وعذرا لأنني ظننت أن هناك في هذا زمن من يشبه والدي وأبائكم. وأقول الحمد لله أنني غير متزوجة فهذا أفضل بكثير

يوتوبوز الحياة الزوجية نسبة مشاهدات وتسجيعات وتعليقات مهينة واخرى مشجعة باتت المعايير الضرورية لنجاح زواج فهل تراهم فعلا ناجحون وراء عدسات هواتفهم؟

رأيكم أيها اللماويون واللموايات