التكريمات السنوية لمنتدى الالغاز ومنتدى النكت والطراىف لسنة 1019

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,027
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر

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أعضاء منتدى اللمه الأعزاء
لم يبقى الكثير على انقضاء عام 2019
وكان هذ العام حافلا بالنشاطات والتفاعل

كان هناك أعضاء نشطو هذ الركنين يخصوص الطرائف والنكت او الالغاز والاحاجي

هذا الركن وجد اصلا لرسم البسمه على افواه الاعضاء والزوار

والركن الاخر للتركيز الحل والعقد

واجمل ما فيه هو انك تركز لتستفيد بعدها وتحصل معلومات
وهذا ما جعلنا متميزين عن غيرنا من المنتديات
المواضيع كانت طيبه والتفاعل فيها كان في المستوى وبكل احترام متبادل بين الأعضاء


و في موسم التكريمات لا يسعنا إلا شكر جميع من ساهم بمواضيع
حصرية او ردود راقية
و نخص بالذكر الاكثر نشاطا و هم


فيما يخص ركن الالغاز
@خووخه
@يلوو شيش
@ام أمينة
@حاتم07
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة

@zagane


وهذا بتكريمهم بالوسام التالي
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والأعضاء
@ناصر dz
@Chicobustan
@البشير البشير
@الوهم
بالوسام التالي

152_1544967891l.jpg.gif

مزيد من التميز والتالق
ونتضر تفاعلكم لاكمال المسير
 
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