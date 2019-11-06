التكريمات السنوية لمنتدى الالغاز ومنتدى النكت والطراىف لسنة 1019

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
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- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
أعضاء منتدى اللمه الأعزاء
لم يبقى الكثير على انقضاء عام 2019
وكان هذ العام حافلا بالنشاطات والتفاعل
كان هناك أعضاء نشطو هذ الركنين يخصوص الطرائف والنكت او الالغاز والاحاجي
هذا الركن وجد اصلا لرسم البسمه على افواه الاعضاء والزوار
والركن الاخر للتركيز الحل والعقد
واجمل ما فيه هو انك تركز لتستفيد بعدها وتحصل معلومات
وهذا ما جعلنا متميزين عن غيرنا من المنتديات
المواضيع كانت طيبه والتفاعل فيها كان في المستوى وبكل احترام متبادل بين الأعضاء
و في موسم التكريمات لا يسعنا إلا شكر جميع من ساهم بمواضيع
حصرية او ردود راقية
و نخص بالذكر الاكثر نشاطا و هم
فيما يخص ركن الالغاز
@خووخه
@يلوو شيش
@ام أمينة
@حاتم07
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة
@zagane
وهذا بتكريمهم بالوسام التالي
والأعضاء
@ناصر dz
@Chicobustan
@البشير البشير
@الوهم
بالوسام التالي
مزيد من التميز والتالق
ونتضر تفاعلكم لاكمال المسير