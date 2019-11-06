مناش ملاح ؟! علاه !

مناش ملاح هاكا حال راه معرفتش علاه؟!

لفهم يفهمني بلاك نفهم واش قاعد يصرى كلشي يتمشى بالمقلوب # ما تفهم والوا ما تعرف بداية من نهاية !؟

هاكا راها حالا دم الي بينتنا ولا ماء

وصاحب يغدر صاحبه ودمعة على الخد نازلة ...وقلب مجروح ومعمر متعرف لمن تشكي ولمن تبكي ؟!

مناش ملاح مناش ملاح كلشي يتمشى بالعكس بصح خاصك دير في بالك شدى وتفوت محنة وتفوت خلي إيمانك بربي قوي سبحانو لخلق ما يضيع.