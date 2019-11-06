مناش ملاح ؟! علاه !

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
119
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
مناش ملاح هاكا حال راه معرفتش علاه؟!
لفهم يفهمني بلاك نفهم واش قاعد يصرى كلشي يتمشى بالمقلوب # ما تفهم والوا ما تعرف بداية من نهاية !؟
هاكا راها حالا دم الي بينتنا ولا ماء
وصاحب يغدر صاحبه ودمعة على الخد نازلة ...وقلب مجروح ومعمر متعرف لمن تشكي ولمن تبكي ؟!
مناش ملاح مناش ملاح كلشي يتمشى بالعكس بصح خاصك دير في بالك شدى وتفوت محنة وتفوت خلي إيمانك بربي قوي سبحانو لخلق ما يضيع.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
هاذي الدنيا وهاذي حوالها
وشدة وتفوت كيما قلتي
لي، يامن بربي سبحانو يربح ولي يضيع دينو وايمانو يضعاف، يهلك
تحياتي اختي
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,444
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ذكر
فهمت من المشاركة العبارة هذة فقط
وصاحب يغدر صاحبه ودمعة على الخد نازلة
عاد ا سمعى الا غنية هذة فيها الرد الكافى
 
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