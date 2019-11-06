رهان قاتل مقابل 28 دولار يتسبب فى موت شخص بعد أكل 42 بيضة

تسبب رهان بشأن تناول أكبر عدد من البيض المسلوق بكارثة لرجل كان يعتقد أنه يستطيع منافسة زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيا.وحسب موقع الرأى الأردنى، فقد دخل رجلان كانا يقومان بجولة فى أحد الأسواق فى منطقة جونبور فى ولاية أوتار براديش بالهند، فى نقاش بشأن أكل البيض، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.واحتد النقاش بين الرجلين، اللذين كانا يزوران سوق بيبجانيج فى جونبور، بشأن من يمكنه أن يأكل بيضا أكثر. ولتسوية الجدل والنقاش، اتفق الرجلان على رهان بقيمة 2000 روبية، أي ما يعادل 28 دولار فقط لمن يمكنه أن يأكل 50 بيضة في جلسة واحدة.وقالت الشرطة إن سوبهاش يادا، عندما بدأ فى تناول بيضته الـ42 انهار وفقد الوعي، ثم نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات.ويعتقد الأطباء أن يادا توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام، وفقا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية. لكن عائلته رفضت التعليق على وفاته، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.