ملقيتش جواب ؟! جاوبوني ....؟! ساعدوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اهلا وسهلا بك يا زوار وأهل المنتدى أسعد الله مسائكم ودمتم في رعاية الله وحفظه .

أما بعد :

كاين واحد ظاهرة راها دور حبستلي راسي قلت باغيا نسمع جواب كل واحد على هاد أسئلة :

تقد وحدة تحب شخص مجهول بلا مشافته برك من صوته ؟!

يقدر رجل يحب أو يعجب بالفتاة بلا ميشوفها برك عن طريق كتابتها الجميلة .

يقدر إنسان يحب شخص مجرد شافه لمدة 5 دقايق ؟!

يقدر شخص يحب شخصية محبوب وليس مظهره؟!

هل يوجد حب ؟!

إدا كان يوجد لمادا سمي الحب الأعمى ؟

هل يوجد حب مصلحة ؟!

هل يوجد في حب الوفاء ؟!

هل تأمن بالحب ؟!

في أيامنا هل يوجد حب أم الحب مات معا روميوا وجولييت معا قيس وليلى .