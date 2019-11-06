ملقيتش جواب ؟! جاوبوني ....؟! ساعدوني

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
119
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اهلا وسهلا بك يا زوار وأهل المنتدى أسعد الله مسائكم ودمتم في رعاية الله وحفظه .
أما بعد :
كاين واحد ظاهرة راها دور حبستلي راسي قلت باغيا نسمع جواب كل واحد على هاد أسئلة :
تقد وحدة تحب شخص مجهول بلا مشافته برك من صوته ؟!
يقدر رجل يحب أو يعجب بالفتاة بلا ميشوفها برك عن طريق كتابتها الجميلة .
يقدر إنسان يحب شخص مجرد شافه لمدة 5 دقايق ؟!
يقدر شخص يحب شخصية محبوب وليس مظهره؟!
هل يوجد حب ؟!
إدا كان يوجد لمادا سمي الحب الأعمى ؟
هل يوجد حب مصلحة ؟!
هل يوجد في حب الوفاء ؟!
هل تأمن بالحب ؟!
في أيامنا هل يوجد حب أم الحب مات معا روميوا وجولييت معا قيس وليلى .
 
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