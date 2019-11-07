هذه بتلك





كان عمران بن حِطَّان شاعرًا شديدًا في مذهب الصُّفرية ـ وهي فرقةٌ من فرق الخوارج ـ، وبلغ مِن خبثه في بغض عليٍّ رضي الله عنه أنه رثى عبد الرحمن بن ملجمٍ قاتلَ عليٍّ رضي الله عنه، فقال في ضربه عليًّا:



«يَا ضَرْبَةً مِنْ مُنِيبٍ مَا أَرَادَ بِهَا * إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رِضْوَانَا ​

إِنِّي لَأَذْكُرُهُ يَوْمًا فَأَحْسَبُهُ * أَوْفَى البَرِيَّةِ عِنْدَ اللهِ مِيزَانَا» ​



قال عبد القاهر: «قد أجبناه عن شعره هذا بقولنا:



يَا ضَرْبَةً مِنْ كَفُورٍ مَا اسْتَفَادَ بِهَا * إِلَّا الجَزَاءَ بِمَا يُصْلِيهِ نِيرَانَا ​

إِنِّي لَأَلْعَنُهُ دِينًا وَأَلْعَنُ مَنْ * يَرْجُو لَهُ أَبَدًا عَفْوًا وَغُفْرَانَا ​

ذَاكَ الشَّقِيُّ لَأَشْقَى النَّاسِ كُلِّهِمِ * أَخَفُّهُمْ عِنْدَ رَبِّ النَّاسِ مِيزَانَا» ​



وقال آخر في الردِّ عليه: وهو بكر بن حسَّان الباهريُّ:



«قُلْ لِابْنِ مُلْجَمَ ـ وَالأَقْدَارُ غَالِبَةٌ ـ * هَدَمْتَ لِلدِّينِ وَالإِسْلَامِ أَرْكَانَا ​

فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ سُوءَ فِعْلَتِهِ * وَلَا سَقَى قَبْرَ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَا ​

يَا ضَرْبَةً مِنْ شَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا * إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رِضْوَانَا ​

بَلْ ضَرْبَةٌ مِنْ غَوِيٍّ أَوْرَدَتْهُ لَظًى * وَسَوْفَ يَلْقَى بِهَا الرَّحْمَنَ غَضْبَانَا» ​



قال عبد الله بن المبارك معارضًا الخارجيَّ عمران بن حِطَّان:



إِنِّي امْرُؤٌ لَيْسَ فِي دِينِي لِغَامِزَةٍ * لِينٌ وَلَسْتُ عَلَى الأَسْلَافِ طَعَّانَا ​

وَفِي ذُنُوبِي إِذَا فَكَّرْتُ مُشْتَغَلٌ * وَفِي مَعَادِيَ إِنْ لَمْ أَلْقَ غُفْرَانَا ​

عَنْ ذِكْرِ قَوْمٍ مَضَوْا كَانُوا لَنَا سَلَفًا * وَلِلنَّبِيِّ عَلَى الإِسْلَامِ أَعْوَانَا ​

وَلَا أَزَالُ لَهُمْ مُسْتَغْفِرًا أَبَدًا * كَمَا أُمِرْتُ بِهِ سِرًّا وَإِعْلَانَا ​

فَمَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِي الَّذِي عَمِلُوا * بِالطَّعْنِ مِنِّي وَقَدْ فَرَّطْتُ عِصْيَانَا ​

فَلَا أَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَلَا عُمَرًا * وَلَا أَسُبُّ مَعَاذَ اللهِ عُثْمَانَا ​

وَلَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ أَشْتُمُهُ * حَتَّى أُلَبَّسَ تَحْتَ التُّرْبِ أَكْفَانَا ​

وَلَا الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ الرَّسُولِ وَلَا * أُهْدِي لِطَلْحَةَ شَتْمًا عَزَّ أَوْ هَانَا ​

وَلَا أَقُولُ لِأُمِّ المُؤْمِنِينَ كَمَا * قَالَ الغُوَاةُ لَهَا زُورًا وَبُهْتَانَا ​

وَلَا أَقُولُ عَلِيٌّ فِي السَّحَابِ لَقَدْ * ـ وَاللهِ ـ قُلْتُ إِذًا جَوْرًا وَعُدْوَانَا ​

لَوْ كَانَ فِي المُزْنِ أَلْقَتْهُ وَمَا حَمَلَتْ * مُزْنُ السَّحَابِ مِنَ الأَحْيَاءِ إِنْسَانَا ​

إِنِّي أُحِبُّ عَلِيًّا حُبَّ مُقْتَصِدٍ * وَلَا أَرَى دُونَهُ فِي الفَضْلِ عُثْمَانَا ​

أَمَّا عَلِيٌّ فَقَدْ كَانَتْ لَهُ قَدَمٌ * فِي السَّابِقِينَ لَهَا فِي النَّاسِ قَدْ بَانَا ​

وَكَانَ عُثْمَانُ ذَا صِدْقٍ وَذَا وَرَعٍ * مُرَاقِبًا وَجَزَاهُ اللهُ غُفْرَانَا ​

مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْ قَلْبِي مُشَايَعَةً * لِلْمُبْغِضِينَ عَلِيًّا وَابْنَ عَفَّانَا ​

إِنِّي لَأَمْنَحُهُمْ بُغْضِي عَلَانِيَةً * وَلَسْتُ أَكْتُمُهُمْ فِي الصَّدْرِ كِتْمَانَا ​

...... ​

إِنَّ الجَمَاعَةَ حَبْلُ اللهِ فَاعْتَصِمُوا * بِهَا هِيَ العُرْوَةُ الوُثْقَى لِمَنْ دَانَا ​

اللهُ يَدْفَعُ بِالسُّلْطَانِ مُعْضِلَةً * عَنْ دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَرِضْوَانَا ​

لَوْلَا الأَئِمَّةُ لَمْ يَأْمَنْ لَنَا سُبُلٌ * وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا ​



[«ديوان عبد الله بن المبارك» (٢٨)، «الفرق بين الفِرَق» للبغدادي (٧٣)]



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله