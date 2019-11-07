قالو ناس بكري :

لا تسول فـا لي هجرك

ولا تيق فـالي غدرك

لا تركع ولا تحنى

كون عزيز عارف قدرك

وإلا حسيتي براسك فـ محنة

بكي وتدرع لـ لي خلقك

البشر ماعندو فاش ينفعك

يشوف فيك غادي للهاوية

والله مايهضر معك ولا ينصحك

يخلِّي حتى تحماض القضية

باش يشمت فيك ويضحك

لي خلاَّك خليه دوز الأيام ويعرفك

ما تحقد عليه وماتهز فقلبك

كون غامض وماتحكيش سرّْك

حيت بنادم لي تيق فيه يفضحك

الكلب واخا كلب مللي تتهلا فيه

يعقل على الخير ويخدمك

وبنادم ماتخلي ما دِّير ليه

مللي يعرفك شحال جايب يبيعك

يتسنَّاك غي تعطيه بالظهر ويطعنك

ناس ملي تشوفك الفوق تخدم باش توصلك

وناس مللي تشوفك الفوق تغير منك وتحسدك

تبغي تحيد ليك داك شي لي عندك

السلام عليكم معاكم خوكم صلاح انا جديد معاكم وجبتلكم هاذ الموضوع ديال اقوال وحكم من ناس زمان .مدونتي : عالم الهواتف