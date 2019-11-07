الرحمة المهداة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

لم يعش مع أمه طويلاً ولم يعرف حنان الأب لم يجد أخ يُسانده أو يلمس عاطفة الأخت ورغم ذلك كله كان رحمة للعالمين ﷺ