الرحمة المهداة

Adam dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أفريل 2019
- المشاركات
- 331
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لم يعش مع أمه طويلاً ولم يعرف حنان الأب لم يجد أخ يُسانده أو يلمس عاطفة الأخت ورغم ذلك كله كان رحمة للعالمين ﷺ
وبمناسبة المولد النبوي الشريف تتقدم أسرة منتدى اللمة الجزائرية إلى كل الأمة الإسلامية بأطيب الأماني وأجمل التهاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
لم يعش مع أمه طويلاً ولم يعرف حنان الأب لم يجد أخ يُسانده أو يلمس عاطفة الأخت ورغم ذلك كله كان رحمة للعالمين ﷺ
وبمناسبة المولد النبوي الشريف تتقدم أسرة منتدى اللمة الجزائرية إلى كل الأمة الإسلامية بأطيب الأماني وأجمل التهاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد