الرحمة المهداة

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
331
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لم يعش مع أمه طويلاً ولم يعرف حنان الأب لم يجد أخ يُسانده أو يلمس عاطفة الأخت ورغم ذلك كله كان رحمة للعالمين ﷺ
وبمناسبة المولد النبوي الشريف تتقدم أسرة منتدى اللمة الجزائرية إلى كل الأمة الإسلامية بأطيب الأماني وأجمل التهاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,308
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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كل عام واهلنا في اللمة الجزائرية بالف خير
تحياتي لك اخي ولجميع الاعضاء
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,144
النقاط
851
الجنس
أنثى
اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

 
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