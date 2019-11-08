استخراج دودة من رأس رَجُل صيني

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تمكّن جراحون صينيون من استخراج دودة شريطية يبلغ طولها 5 بوصات

بعد أن بقيت فى رأسه وتتغذى على دماغه لمدة 15 عامًا، الرجل أصيب بالعدوى الطفيلية

بسبب إدمانه على تناول الحلزون المقلي كوجبة عشاء يومياً..