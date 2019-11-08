استخراج دودة من رأس رَجُل صيني

البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
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محل الإقامة
الاغواط
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تمكّن جراحون صينيون من استخراج دودة شريطية يبلغ طولها 5 بوصات
بعد أن بقيت فى رأسه وتتغذى على دماغه لمدة 15 عامًا، الرجل أصيب بالعدوى الطفيلية
بسبب إدمانه على تناول الحلزون المقلي كوجبة عشاء يومياً..

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في أمان الله
 
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