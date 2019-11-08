موديلات عبايات النساء كروشي من إبداعي نجمة

نجمة الأرض
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 129
- النقاط
- 13
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسلا بكم يا أهل المنتدى وزواره جبتلكم موديلات من إبداعي نجمة الأرض .
المختصة في فن كروشي راها عندي لاشارج تعجبهم خدمتي خطرش نخدمها من قلبي وعندي كلمة خير من كلشي ...شكرا
اهلا وسلا بكم يا أهل المنتدى وزواره جبتلكم موديلات من إبداعي نجمة الأرض .
المختصة في فن كروشي راها عندي لاشارج تعجبهم خدمتي خطرش نخدمها من قلبي وعندي كلمة خير من كلشي ...شكرا
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