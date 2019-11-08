موديلات عبايات النساء كروشي من إبداعي نجمة

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
129
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسلا بكم يا أهل المنتدى وزواره جبتلكم موديلات من إبداعي نجمة الأرض .
المختصة في فن كروشي راها عندي لاشارج تعجبهم خدمتي خطرش نخدمها من قلبي وعندي كلمة خير من كلشي ...شكرا
 

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