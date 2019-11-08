موديلات عبايات النساء كروشي من إبداعي نجمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا وسلا بكم يا أهل المنتدى وزواره جبتلكم موديلات من إبداعي نجمة الأرض .

المختصة في فن كروشي راها عندي لاشارج تعجبهم خدمتي خطرش نخدمها من قلبي وعندي كلمة خير من كلشي ...شكرا