شيروفوبيا and سيكلوثيميك

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,014
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
احتاج
الى الراحة

من الافكار السوداوية
التي يشتعل راسي بها

انها ..
تنهش فكري
وتجلد ذاتي
فهي لعنة
سلطتها على نفسي

اعاصير باردة
تاخد كل ما بداخلي
يمنَ ويسرَ ..
ثم تتبعها
موجة حر
تذيب كل مالم تبعثره
تلك الاخيرة

انا كومة ..
امممم يمكن ان اقول اني صرت قمامة
حسنا، ما تبقيه الاعاصير والحرارة
ايا كان اسم ذلك الشيء

لا مانع عنديي في ذلك

الا ان هناك ثقب صغيرا
يمكن ان اقول انه مطهر
اضاف القليل من اللمعان والسعادة
لتلك القطعة المتحجرة بداخلي
رغم انه لا يعرف ذلك

حسنا لا يهم ..
سعيدة كثيرا جدا
ان امنيتي تحققت
سعيدة من اجلكم
لا من اجلي
سوداوية مختلة - المزاجية المتمردة -
 
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