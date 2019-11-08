شيروفوبيا and سيكلوثيميك

احتاج

الى الراحة



من الافكار السوداوية

التي يشتعل راسي بها



انها ..

تنهش فكري

وتجلد ذاتي

فهي لعنة

سلطتها على نفسي



اعاصير باردة

تاخد كل ما بداخلي

يمنَ ويسرَ ..

ثم تتبعها

موجة حر

تذيب كل مالم تبعثره

تلك الاخيرة



انا كومة ..

امممم يمكن ان اقول اني صرت قمامة

حسنا، ما تبقيه الاعاصير والحرارة

ايا كان اسم ذلك الشيء



لا مانع عنديي في ذلك



الا ان هناك ثقب صغيرا

يمكن ان اقول انه مطهر

اضاف القليل من اللمعان والسعادة

لتلك القطعة المتحجرة بداخلي

رغم انه لا يعرف ذلك



حسنا لا يهم ..

سعيدة كثيرا جدا

ان امنيتي تحققت

سعيدة من اجلكم

لا من اجلي

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سوداوية مختلة - المزاجية المتمردة - ​