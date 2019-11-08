كلمة لا يكتبها الكمبيوتر مهما كان

سبحان الله









لم يستطع علماء شركة مايكروسفت







الاجابه على هذا الموضوع فى البدايه, ولكن اخيرا عرفوا الاجابة





وان لم يعرفوها فهم ممن جحدوها واستيقنتها انفسهم









جرب في سطح المكتب واضغط بالزر الايمن بالماوس





بيطلع قائمة اضغط على جديد(( مجلد))





بعدين بيطلعلك اسمه {مجلد جديد} "new foLder"





ثم حاول تغيير اسمه ل " con"





يرفض الجهاز ان يقبل هذا التغيير

ولكن لماذا؟؟؟

انا جربت التغير ولم يستجيب معى

الاجابة ان الله هو الذى يقول للشي ((كُن)) فيكون





فسبحان الله