كلمة لا يكتبها الكمبيوتر مهما كان

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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سبحان الله




لم يستطع علماء شركة مايكروسفت



الاجابه على هذا الموضوع فى البدايه, ولكن اخيرا عرفوا الاجابة


وان لم يعرفوها فهم ممن جحدوها واستيقنتها انفسهم




جرب في سطح المكتب واضغط بالزر الايمن بالماوس


بيطلع قائمة اضغط على جديد(( مجلد))


بعدين بيطلعلك اسمه {مجلد جديد} "new foLder"


ثم حاول تغيير اسمه ل "con"


يرفض الجهاز ان يقبل هذا التغيير
ولكن لماذا؟؟؟
انا جربت التغير ولم يستجيب معى
الاجابة ان الله هو الذى يقول للشي ((كُن)) فيكون


فسبحان الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك
 
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