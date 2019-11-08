عيون زائغة فى الا سواق من المتهم ومن البرئ

ناصر dz

ناصر dz

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بسم الله الرحمن الرحيم





احببت ان اكتب عن موضوع احسبه مهما وشاهدت كاريكاتير يصور هذةالظاهرة ممادفعنى للكتابه


فى السوق نرى نماذج كثيرة لعيون زائغه

عيون المرأة تلاحق الرجل حتى تصرعه وخاصة اذا كانه وسيمااااااااا او يلبس مايلفت الانتباه

والرجل يلاحق المراة بعيونه عندما تكون عيونا واسعه وصاحبه مكياج فاضح

وعباية مخصرة ومزركشه و.....الخ

واصبح الزوج ينسى ان زوجته معه بالسوق ويطلق العنان لعيونه بالتجول فى عيون النساء


وتبدأ المطاردات والمعاكسات والمشاكل ..... الخ


هذا واقع مؤلم وموجود...


السؤال يااحبتى

حال اسواقنا اليوم من عدم غض البصر فى كثير من الاحيان والتجول وازعاج الاخرين بنظرات مريبه

الرجل ام المرأة؟
 
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