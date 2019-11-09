لا تتسرّع فتندم

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,035
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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لا تتسرع فتندم ✋✋

- مزارع صيني تعرّض للدغة ثعبان خلال عمله في الحقل، فقام مباشرة بقطع أصبعه حتّى
لا ينتشر السم ، ذهب للطبيب حتى يوقف النزيف..
أخبره الطبيب أنه بالإمكان الشفاء من سموم الثعابين لو تعالج مبكراً، لكن الصدمة
كانت عندما أخبره أن سم ذلك الثعبان غير قاتل، بل مفيد ويُستخدم كعلاج للمفاصل

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في أمان الله
 
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