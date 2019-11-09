لا تتسرّع فتندم

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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لا تتسرع فتندم
- مزارع صيني تعرّض للدغة ثعبان خلال عمله في الحقل، فقام مباشرة بقطع أصبعه حتّى
لا ينتشر السم ، ذهب للطبيب حتى يوقف النزيف..
أخبره الطبيب أنه بالإمكان الشفاء من سموم الثعابين لو تعالج مبكراً، لكن الصدمة
كانت عندما أخبره أن سم ذلك الثعبان غير قاتل، بل مفيد ويُستخدم كعلاج للمفاصل
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
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لا تتسرع فتندم
- مزارع صيني تعرّض للدغة ثعبان خلال عمله في الحقل، فقام مباشرة بقطع أصبعه حتّى
لا ينتشر السم ، ذهب للطبيب حتى يوقف النزيف..
أخبره الطبيب أنه بالإمكان الشفاء من سموم الثعابين لو تعالج مبكراً، لكن الصدمة
كانت عندما أخبره أن سم ذلك الثعبان غير قاتل، بل مفيد ويُستخدم كعلاج للمفاصل
*******************
في أمان الله