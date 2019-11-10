احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

ناصر dz
:: عضو متألق ::
كشفت دراسة جديدة أن مستوى إضاءة غرفة النوم مهما كان منخفضا فإنه يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
ووفق ما نُشر علي صحيفة عكاظ السعودية فقد أكد الباحثون أن المستويات العليا من التلوث الضوئي يقابلها معدلات من تصلب الشرايين في 1000 رجل وامرأة تمت مراقبتهم لـ 3 سنوات.
وبدوره قال كينجي أوباياشي، مؤلف الدراسة المنشورة في مجلة البيئة الدولية: تأكدنا من الارتباط الواضح بين شدة الضوء في غرفة النوم ليلا وتطور تصلب الشرايين.
وتابع "التعرض للضوء الكهربائي في أوقات يفترض أن تكون للنوم الطبيعي، هي السبب الأهم في حدوث اضطرابات النوم أيضًا.
ووفق ما نُشر علي صحيفة عكاظ السعودية فقد أكد الباحثون أن المستويات العليا من التلوث الضوئي يقابلها معدلات من تصلب الشرايين في 1000 رجل وامرأة تمت مراقبتهم لـ 3 سنوات.
وبدوره قال كينجي أوباياشي، مؤلف الدراسة المنشورة في مجلة البيئة الدولية: تأكدنا من الارتباط الواضح بين شدة الضوء في غرفة النوم ليلا وتطور تصلب الشرايين.
وتابع "التعرض للضوء الكهربائي في أوقات يفترض أن تكون للنوم الطبيعي، هي السبب الأهم في حدوث اضطرابات النوم أيضًا.
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