اغسلي وجهك بماء الأزر.. إليكِ 8 عادات يابانية لتبدين أصغر سنا

ناصر dz
:: عضو متألق ::
عادات يابانية لتبدين أصغر سنا
غسل الوجه بماء الأرز
تسعى كل امرأة إلى الظهور بإطلالة شبابية، تجعلها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وتحاول دائمًا الحفاظ على نظامها الغذائي والاهتمام بما يجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية، وتبحث دائمًا على إجابة لسؤال "كيف أبدو أصغر سنًا؟".
ويبدو الأمر ليس سهلًا عندما يتعلق بمعرفة السن الحقيقي للنساء في اليابان، حيث إنهم يحققون أرقامًا قياسية في كونهم يبدون أصغر من العمر الحقيقي، لذا نستعرض لكِ بعض العادات اليومية البسيطة التي تعتمدها اليابانيات ليبدين أصغر سنا وأكثر شبابًا، وفقًا لما ذكر موقع "Bright Side".
غسل الوجه بماء الأرز
تستخدم اليابانيات مياه الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة، إذ إن الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.
لتطبيق الطريقة، ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واشطفي الأرز بماء عدة مرات، ثم ضفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة.
يُصفّى الأرز ويُحفظ ماؤه في وعاء لمدة من يوم ليومين في درجة حرارة الغرفة، ثم نستخدمه في غسل الوجه وشطف الشعر.
غسل الوجه بماء الأرز
تسعى كل امرأة إلى الظهور بإطلالة شبابية، تجعلها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وتحاول دائمًا الحفاظ على نظامها الغذائي والاهتمام بما يجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية، وتبحث دائمًا على إجابة لسؤال "كيف أبدو أصغر سنًا؟".
ويبدو الأمر ليس سهلًا عندما يتعلق بمعرفة السن الحقيقي للنساء في اليابان، حيث إنهم يحققون أرقامًا قياسية في كونهم يبدون أصغر من العمر الحقيقي، لذا نستعرض لكِ بعض العادات اليومية البسيطة التي تعتمدها اليابانيات ليبدين أصغر سنا وأكثر شبابًا، وفقًا لما ذكر موقع "Bright Side".
غسل الوجه بماء الأرز
تستخدم اليابانيات مياه الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة، إذ إن الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.
لتطبيق الطريقة، ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واشطفي الأرز بماء عدة مرات، ثم ضفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة.
يُصفّى الأرز ويُحفظ ماؤه في وعاء لمدة من يوم ليومين في درجة حرارة الغرفة، ثم نستخدمه في غسل الوجه وشطف الشعر.