احصائيات افتراضية ......من الأفضل بعيونكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,698
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها اللماويون أيتها اللماويات أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع
أولا موضوعي موضوع يشمل كل الأعضاء والاداريين لأننا كلنا سواسية مشرف هو نفسه عضو لا فرق الا فيبعض الصلاحيات وأجد نفسي عضوة قبل أن أكون مشرفة ولهذا لو يسمح لي الزملاء في الإشراف فكرت في استطلاع خفيف ظريف منكم لنرى بعيونكم من الأفضل لسنة 2019

قبل أن نقوم بإستطلاع عام وشامل. سوف أقدم لكم بعض الأسئلة أتمنى أن.تجيبوني عليها وبها سوف نتمكن.من التقرب من اخذ القراى اللازم في احصائيات هاته السنة فلتتفضلوا

1-برأيكم ماهو الموضوع الذي بقي في ذاكرتكم طوال السنة؟

2- من العضو الأكثر شعبية وتقرأ له كل مواضيعه ؟

3-احسن.موضوع من حيث عدد الردود؟

4-الموضوع الأكثر جدلا ..بمعنى كان فيه النقاشمحتد على آخره؟

5-من العضوات من الأكثر تواجد ومن الأعضاء من صاحب التواجد المستمر؟

6-اقترح 3أسماء.من العضوات و 3 من الاعضاء تراهم الافضل؟

7-من برأيك أحسن.مشرفة وأحسن مشرف؟
8_ من تراه وتراها صاحب وصاحبة احسن الردود وأضرفها؟

9- ضع 3 مواضيع كانت بالنسبة لك الافضل و 3 لمتأخذ حقها في النقاش

10- برأيكم افضل مواضيع كانت التي تعالج القضايا االعاطفية أم الاجتماعيه ام مواضيع تخص الاعضاء كالضيافة وكراسي تعارف أو رسائل مشفرة أي منها استهواك ؟


شكرا لكم.جميعا وأرجوا الإجابة بكل.مصداقية

شكرا للجميع
 
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