احصائيات افتراضية ......من الأفضل بعيونكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها اللماويون أيتها اللماويات أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع

أولا موضوعي موضوع يشمل كل الأعضاء والاداريين لأننا كلنا سواسية مشرف هو نفسه عضو لا فرق الا فيبعض الصلاحيات وأجد نفسي عضوة قبل أن أكون مشرفة ولهذا لو يسمح لي الزملاء في الإشراف فكرت في استطلاع خفيف ظريف منكم لنرى بعيونكم من الأفضل لسنة 2019



قبل أن نقوم بإستطلاع عام وشامل. سوف أقدم لكم بعض الأسئلة أتمنى أن.تجيبوني عليها وبها سوف نتمكن.من التقرب من اخذ القراى اللازم في احصائيات هاته السنة فلتتفضلوا



1-برأيكم ماهو الموضوع الذي بقي في ذاكرتكم طوال السنة؟



2- من العضو الأكثر شعبية وتقرأ له كل مواضيعه ؟



3-احسن.موضوع من حيث عدد الردود؟



4-الموضوع الأكثر جدلا ..بمعنى كان فيه النقاشمحتد على آخره؟



5-من العضوات من الأكثر تواجد ومن الأعضاء من صاحب التواجد المستمر؟



6-اقترح 3أسماء.من العضوات و 3 من الاعضاء تراهم الافضل؟



7-من برأيك أحسن.مشرفة وأحسن مشرف؟

8_ من تراه وتراها صاحب وصاحبة احسن الردود وأضرفها؟



9- ضع 3 مواضيع كانت بالنسبة لك الافضل و 3 لمتأخذ حقها في النقاش



10- برأيكم افضل مواضيع كانت التي تعالج القضايا االعاطفية أم الاجتماعيه ام مواضيع تخص الاعضاء كالضيافة وكراسي تعارف أو رسائل مشفرة أي منها استهواك ؟





شكرا لكم.جميعا وأرجوا الإجابة بكل.مصداقية



شكرا للجميع