موضة 2020.....ازواج.وزوجات حسب الموضة

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرواد القسم.أهلا وسهلا بكم واهلا بي عندكم
شارفت سنة 2019 على المغادرة لنستقبل سنة جديدة ...سنة ككل السنزات تظهر بعادات وأمور جديدة وفي كل الميادين.بما يسمى الموضة أي الظاهرة الجديدة وهذا معروف في عالم الأزياء لكن دعونا.نراه من زاوية الزواج
أزواج وزوجات حسب الموضة
بات الرجل الرافض لعمل زوجته ...موضة قديمة ...(ايه هذيك.كانت بكري ضرك ولاو يحبو gاع الخدامات)...... وهذا أسلوب الموضة في الزواج
الرجل الذي لا يسمح للمرأة بسياقة السيارة موضة قديمة .....(هذيك بكري نسا الكل يسوقو وهذا متخلف ...مع انني اسوق واحترم.من تسوق كلامي هنا عن موضة الازواج)...... وهذا نوع اخر من الموضة في الازواج
المرأة في الماضي صاحبة 14 سنة تظنها صاحبة 25الآن العكس صاحبة25 تظهر ابنة 14 سنة ( نتاع بكري يبانو نسا صح ونتاع دار بنات ليام هذو تقولي قطوطة وما يصلحو لوالو) ِِِِ....ليس كلامي انقل من واقع مجتمعنا. وهذا موضة الزوجات ميزان وعمل يد
الزوجة التي تسكن.مع اهل زوجها اصبحت.من.ماضي ( نسا الان الكل يحبو ديارهم وحدهم. كانت بكري تسكن.مع ماليه) وهذا شكل.من اشكل الموضة. في الزواج
العرس اللي فالبيت وفالباش من العصر الحجري ....البركة تكون فلاصال وديجي والمغنيين .....الموضة في العرسمع تفاصيل العرس الدقيقة والتطور في.كل.موسم أعراس
عينات بسيطة اعطيتها لكم عن التطور في الزواج.وعن الموضة في الأزواج والزوجات
هل ترون أننا بعد أن غيرنا مفهومنا للزواج وبتنا نطور فيه كل سنة هو أساس إرتفاع نسب الطلاق ؟
الموضة في الأزواج والزوجات قلب الموازيين وبتنا نقارن بين رجل الامس ورجل اليوم
بين زوجة الأمس وزوجة اليوم
برأيكم أي موضة ترونها افسدت المجتمع ككل ؟
هل أنتم مع زوج الماضي دون تحضر وزوج اليوم المتماشي مع موضة اليوم
برأيكم مالذي سستحمله ال 2020 من.موضة في الأزواج والزوجات
أطلب من بابا نويل ان يجلب لي زوج نصف سرواله بلو جين نتاع بكري ونص لاخر بونتاكور. نص شعره طويل كاري على ايام 70ينات ونص بزيقة على جنب. شوميزي نص وردي ونص بلو جين
نظن سامي 44 هو بابا نويل هههه
فقط اداعبكم شكرا لكم