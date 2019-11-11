{ كل ما يخص طلاب السنة الاولى متوسط ** في علوم الطبيعة و الحياة( شرح الدروس) **}

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,276
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





بعد تفكير طويــــــــــــل




قررت القيام بهذا الموضوع الذي سيساعدكم في

فهم دروس العلوم

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نبدأ على بركة الله






شَرِْحُ الدُرُوس :




1* مصدر الاغذية :
من هنا


2* تركيب الاغذية :
من هنا

3* دور الاغذية في الجسم :
من هنا

4* الرواتب الغذائية :
من هنا

5* التوازن الغذائي :
من هنا

6* شروط نمو النبات :
من هنا

7* العناصر الاساسية و مقر الامتصاص :
من هنا


8* المبادلات الغازية اليخضورية :
من هنا

9* الكشف عن النشاء :
من هنا


10* دوران النسغ :
من هنا

11 * هواء الشهيق و الزفير :
من هنا


12* مقر المبادلات الغازية التنفسية :

من هنا


13* معنى التنفس:

من هنا


14* القواعد الصحية للتنفس :

من هنا


15* التخمر :
من هنا


16* تركيب البول و العرق :
من هنا


17* الجهاز البولي و الجلد :

من هنا


18* الخلية :

من هنا


19* انتاش البذرة :

من هنا


20* مراحل تطور البيضة :
من هنا


21* الجهاز التكاثري لدى الحيوان :

من هنا


22* الجهاز التكاثري عند النبات :

من هنا


23* الالقاح :

من هنا


24* القواعد الصحية للتكاثر :

من هنا





بالنسبة لكيفية التحميل فتفضلوا :






☺ اتمنى ان اكون قد افدت الجميع ☺

♥ أتمنى لكم سنة موفقة ♥

° تحياتي °
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,317
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع ثري بالمعلومات جزاك الله خير
هل انت استاذ علوم?
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,276
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع ثري بالمعلومات جزاك الله خير
هل انت استاذ علوم?
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استاذ تربية بدنية ورياضية
 
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