{ كل ما يخص طلاب السنة الاولى متوسط ** في علوم الطبيعة و الحياة( شرح الدروس) **}

HAMZA USMA
*أستاذ*
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,276
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعد تفكير طويــــــــــــل
قررت القيام بهذا الموضوع الذي سيساعدكم في
فهم دروس العلوم
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نبدأ على بركة الله
شَرِْحُ الدُرُوس :
1* مصدر الاغذية :
من هنا
2* تركيب الاغذية :
من هنا
3* دور الاغذية في الجسم :
من هنا
4* الرواتب الغذائية :
من هنا
5* التوازن الغذائي :
من هنا
6* شروط نمو النبات :
من هنا
7* العناصر الاساسية و مقر الامتصاص :
من هنا
8* المبادلات الغازية اليخضورية :
من هنا
9* الكشف عن النشاء :
من هنا
10* دوران النسغ :
من هنا
11 * هواء الشهيق و الزفير :
من هنا
12* مقر المبادلات الغازية التنفسية :
من هنا
13* معنى التنفس:
من هنا
14* القواعد الصحية للتنفس :
من هنا
15* التخمر :
من هنا
16* تركيب البول و العرق :
من هنا
17* الجهاز البولي و الجلد :
من هنا
18* الخلية :
من هنا
19* انتاش البذرة :
من هنا
20* مراحل تطور البيضة :
من هنا
21* الجهاز التكاثري لدى الحيوان :
من هنا
22* الجهاز التكاثري عند النبات :
من هنا
23* الالقاح :
من هنا
24* القواعد الصحية للتكاثر :
من هنا
بالنسبة لكيفية التحميل فتفضلوا :
اتمنى ان اكون قد افدت الجميع
أتمنى لكم سنة موفقة
° تحياتي °
قررت القيام بهذا الموضوع الذي سيساعدكم في
فهم دروس العلوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــ
نبدأ على بركة الله
شَرِْحُ الدُرُوس :
1* مصدر الاغذية :
من هنا
2* تركيب الاغذية :
من هنا
3* دور الاغذية في الجسم :
من هنا
4* الرواتب الغذائية :
من هنا
5* التوازن الغذائي :
من هنا
6* شروط نمو النبات :
من هنا
7* العناصر الاساسية و مقر الامتصاص :
من هنا
8* المبادلات الغازية اليخضورية :
من هنا
9* الكشف عن النشاء :
من هنا
10* دوران النسغ :
من هنا
11 * هواء الشهيق و الزفير :
من هنا
12* مقر المبادلات الغازية التنفسية :
من هنا
13* معنى التنفس:
من هنا
14* القواعد الصحية للتنفس :
من هنا
15* التخمر :
من هنا
16* تركيب البول و العرق :
من هنا
17* الجهاز البولي و الجلد :
من هنا
18* الخلية :
من هنا
19* انتاش البذرة :
من هنا
20* مراحل تطور البيضة :
من هنا
21* الجهاز التكاثري لدى الحيوان :
من هنا
22* الجهاز التكاثري عند النبات :
من هنا
23* الالقاح :
من هنا
24* القواعد الصحية للتكاثر :
من هنا
بالنسبة لكيفية التحميل فتفضلوا :
اتمنى ان اكون قد افدت الجميع
أتمنى لكم سنة موفقة
° تحياتي °