بالصور.. أفغاني عملاق يثير أزمة في الهند !

تدخلت الشرطة الهندية ، لحل مشكلة مشجع كريكيت أفغاني عملاق طوله ثمانية أقدام ، بعد أن رفض أصحاب الفنادق استضافته .ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، فإن المشجع شير خان، البالغ طوله 8 أقدام و2 بوصة (250 سنتيمترا)، كان يحتاج للإقامة قبل حضوره مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية.كان السكان المحليون يرتجفون من العملاق الذي تم نقله إلى فندق راجداني بمرافقة للشرطة ، حيث تجمع المئات لالتقاط صوراً للمشجع العملاق .وقد حضر ما يصل إلى 200 شخص لرؤيته. بحسب ما قاله مالك الفندق ، مشيراً إلى أن الحشود التي حضرت دفعت الشرطة لنقل “خان” إلى استاد إيكانا .