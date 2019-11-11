طرائف مضحكة

ضوضاء

القاضي: من سيقوم بأية ضوضاء في قاعة المحكمة سأخرجة في الحال المتهم بأعلى صوتة: هية..هية .

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جنون

أمر أحد المحاميين موكلة بأن يتظاهر بالجنون أثناء محاكمتة فبرأتة المحكمة لإنة مجنون وعندما جاء المحامي مطالباً بأتعابة إستمر أيضاً في تمثيل الجنون .

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صلعة

كان أحد الأساتذة يتميز بصلعة ملساء وذات يوم وبينما هو يحك صلعتة قال لة أحد الطلبة يا أستاذ : يقولون أن علاج الصلع هو أن تجعل بقرة تلحس رأسك فأجابة الأستاذ قائلا إتفضل إلحس .

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ا لثاني

قال الطبيب النفساني لمريضة في نهاية المعاينة : إنك مصاب بإنفصام وفيك شخصين معاً أما أجرة المعاينة فهي ثمانمائة ريال فقال المريض : حسناً هذه فقال المريض : حسناً هذه أربعمائة ريال فأما الأربعمائة الأخرى فاطلبها من الشخص الآخر .

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الشغالة

أُعجبت السيدة بالشغالة الجديدة التي كان عيبها الوحيد أنها لا تدق الباب قبل أن تدخل ولما نبهتها إلى ذلك قالت الشغالة لا تخافي يا سيدتي.. فأنا أنظر من خرم الباب قبل أن أدخل .

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إغسلة فقط

عامل المغسلة : أتريد أن أغسل القميص و أكوية؟ الزبون : لا.. إغسلة فقط إنة مكوي .

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السنّّّّة

المريض : لكن ليست هذه السنة التي قلت لك بأن تخلعها يا دكتور الدكتور : لا تقلق ضروري سأصل إليها .

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أجوبة

إعتمد تلميذ على نقل أجوبة الإمتحان من زميلة خلسة وفجأة شعر بلسعة في رأسة فقام يحك رأس زميلة .



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ملكية

قروي طلبوا منه شي يثبت ملكيته للبيت عطاهم صورته واقف جنب الباب .

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حمار

رسم أحد الظرفاء رأس حمار على قميص زميلة و عندما لاحظ صاحب القميص ذلك صاح بالحاضرين : من منكم مسح وجهة بقميصي .

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البرتقال

اشترى رجل بخيل ثلاث برتقالات قطع الأولى فوجدها متعفنة فرماها ، قطع الثانية فوجدها متعفنة فرماها، فأطفأ النور وقطع الثالثة وأكلها .

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صحراء

اتنين سكرانين يمشوا في صحراء قاحلة ... قال الأول للتاني تسمح لي كلمة على انفراد .

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ميو

مرة قطة سكرانة وهي خارجة من الخمارة ضربت على راسها وقالت ميو ولا نيو.