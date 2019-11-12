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billel_xyz

billel_xyz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
8
النقاط
3
محل الإقامة
médéa
السلام عليكم ورحمة الله
عندي حساب نتلر منتهي الصلاحية وكنت أستعمله بشكل عادي للتسوق من النت والآن بعد توقفه عن التعامل مع الجزائر أنا محتار ما العمل
هل أقوم بشحنه وطلب البطاقة الوهمية ثم استعمالها في التسوق إذا كان هذا ممكنا
أو أقوم بشحن رصيد جديد لبايونر التي أخاف منها بسبب الصرامة في إثبات المدفوعات ومصادرها
أو تنصحونني باستخراج بطاقة بايسيرا جديدة .
 
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