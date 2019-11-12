السلام عليكم ورحمة الله

عندي حساب نتلر منتهي الصلاحية وكنت أستعمله بشكل عادي للتسوق من النت والآن بعد توقفه عن التعامل مع الجزائر أنا محتار ما العمل

هل أقوم بشحنه وطلب البطاقة الوهمية ثم استعمالها في التسوق إذا كان هذا ممكنا

أو أقوم بشحن رصيد جديد لبايونر التي أخاف منها بسبب الصرامة في إثبات المدفوعات ومصادرها

أو تنصحونني باستخراج بطاقة بايسيرا جديدة .