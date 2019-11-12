تطبيق لكمال الأجسام

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في الصالة الرياضية المدرب الخاص بك هو كل شيء حيث أنه يعلمك كل شىء عن تجربة مثل التمارين وجدول الأعمال والنظام الغذائي وأكثر من ذلك، ولكن بأمكانك ممارسة التمارين فى المنزل من خلال شاشة الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى الخاص بك مع أفضل المدربين ! نعم، فى هذه التدوينة وكما فى العنوان سوف نستعرض ونتعرف سوياً على مجموعة من افضل تطبيقات كمال الاجسام للاندرويد التى تساعدك على ممارسة التمارين من المنزل بدلاً من الذهاب الى صالة كمال الأجسام .موقع التطبيق