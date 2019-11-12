صور لأشجار الاوكاليبتوس او الكينا القزحيّة الملوّنة

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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شجرة الاوكاليبتوس او الكينا القزحية
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شجرة الاوكاليبتوس او الكينا القزحية
لاول مرة تشاهدونها ستظنون أنّّها مطلية بالدهان
يطلق عليها اسم شجرة قوس قزح الصمغية وذلك لأنّها تشبه قوس قزح
ويرجع سبب ظهور هذه الألوان الجميلة إلى تساقط جزء من اللحاء الخارجي في أوقات متفرقة من السنة ممّا يجعل
اللحاء الأخضر الداخلي ظاهرا، ثم بعد ذلك يغمق لونه ويصبح أكثر نضجا ليعطي تموجات لونية مميزة بدءا من الأزرق، البنفسجي،
البرتقالي وأخيرا الكستنائي ولهذا سميت بـ ( يوكاليبتوس) قوس قزح
-طول هذه الشجرة في بعض الأحيان يصل إلى 70 متراً
وبرغم ضخامة شجرة فإنّ بذورها لاتكاد ترى بالعين المجرّدة
_ويعتبر هذا النوع الوحيد الذي ينمو في : (بريطانيا ،غينيا ، سيرام، سولاويسي و مينداناو).
_ يستخدم اللّب في صناعة الأوراق.
سبحان الله في خلقه
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في أمان الله
ويرجع سبب ظهور هذه الألوان الجميلة إلى تساقط جزء من اللحاء الخارجي في أوقات متفرقة من السنة ممّا يجعل
اللحاء الأخضر الداخلي ظاهرا، ثم بعد ذلك يغمق لونه ويصبح أكثر نضجا ليعطي تموجات لونية مميزة بدءا من الأزرق، البنفسجي،
البرتقالي وأخيرا الكستنائي ولهذا سميت بـ ( يوكاليبتوس) قوس قزح
-طول هذه الشجرة في بعض الأحيان يصل إلى 70 متراً
وبرغم ضخامة شجرة فإنّ بذورها لاتكاد ترى بالعين المجرّدة
_ويعتبر هذا النوع الوحيد الذي ينمو في : (بريطانيا ،غينيا ، سيرام، سولاويسي و مينداناو).
_ يستخدم اللّب في صناعة الأوراق.
سبحان الله في خلقه
***********************
*********
في أمان الله