يوتيوبر يبثّ مباراة على نظّارته

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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قام يوتيوبر ببث مباراة ملاكمة باستخدام انعكاس الشاشة على نظّاراته، تفادياً لحذف
المقطع او إيقافه من طرف اليوتيوب لمخالفته سياسة وقوانين اليوتيوب بحفظ حقوق البث.
لكن الطريف والغريب أنّ حوالي 11 ألف شخص تابعوا المباراة من خلال هذا البث، وطالبه البعض
بالثبات وعدم تحريك رأسه عبر التعليقات
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
***********
***
قام يوتيوبر ببث مباراة ملاكمة باستخدام انعكاس الشاشة على نظّاراته، تفادياً لحذف
المقطع او إيقافه من طرف اليوتيوب لمخالفته سياسة وقوانين اليوتيوب بحفظ حقوق البث.
لكن الطريف والغريب أنّ حوالي 11 ألف شخص تابعوا المباراة من خلال هذا البث، وطالبه البعض
بالثبات وعدم تحريك رأسه عبر التعليقات
**********************
في أمان الله
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