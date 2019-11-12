يوتيوبر يبثّ مباراة على نظّارته

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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قام يوتيوبر ببث مباراة ملاكمة باستخدام انعكاس الشاشة على نظّاراته، تفادياً لحذف

المقطع او إيقافه من طرف اليوتيوب لمخالفته سياسة وقوانين اليوتيوب بحفظ حقوق البث.

لكن الطريف والغريب أنّ حوالي 11 ألف شخص تابعوا المباراة من خلال هذا البث، وطالبه البعض

بالثبات وعدم تحريك رأسه عبر التعليقات

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