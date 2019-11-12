رقعة الشطرنج #

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,076
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
رقعة الشطرنج


تنساب روحك الطاهرة بردا وسلاما على خافقي
تعيد كتابة تاريخه الملوث
بقصص ليتها ما كانت
تعيد له اﻷمل من جديد
لأسرح في بحر الأحلام
واحلق بجناحي تفاؤلي
في سماء كلامك الساحر
فوق مملكتك المفعمة بالمشاعر
ﻻ أدري لما أصبحت طفلا بين يديك
أموت طربا على نغمات حروفك
والعب العابا ما كانت في قصصي الاولى
انسى أنني كبرت على لعب اﻷطفال
فألعب معك كل ألعاب الصبا
ألعب الغميضة
أتفنن في تمويه مشاعري

أدسها في ضحكتي بمجرد حروف
في دعوات الخير
ألفها بكلمات اللقاء و الوداع
أمزجها مع قصصي الخيالية التي أرويها لك كل مساء
نلعب معا مختلف لعبة الخلاف
وبعدها نلعب لعبة الصلح
وبعدها نحاول تركيب رقعة شطرنج
للاسف عجزنا عن ايجاد مكانها
رغم المحاولات الحثيثه
فكان القرار بتركها
للاسف خذلتنا الحياة يا صاحبي
اعطتنا الأشياء الجميله
في الوقت الخطأ
والمكان الخطأ
لا تيأس يا صاحبي اعدك انا سنلتقي
اما هنا او هناك
فروحك لن تفارق روحي ابدا
رغم هذا كن ;) بخير




كتبها مجنون لأحدهم
 
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