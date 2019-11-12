sami44
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رقعة الشطرنج
تنساب روحك الطاهرة بردا وسلاما على خافقي
تعيد كتابة تاريخه الملوث
بقصص ليتها ما كانت
تعيد له اﻷمل من جديد
لأسرح في بحر الأحلام
واحلق بجناحي تفاؤلي
في سماء كلامك الساحر
فوق مملكتك المفعمة بالمشاعر
ﻻ أدري لما أصبحت طفلا بين يديك
أموت طربا على نغمات حروفك
والعب العابا ما كانت في قصصي الاولى
انسى أنني كبرت على لعب اﻷطفال
فألعب معك كل ألعاب الصبا
ألعب الغميضة
أتفنن في تمويه مشاعري
أدسها في ضحكتي بمجرد حروف
في دعوات الخير
ألفها بكلمات اللقاء و الوداع
أمزجها مع قصصي الخيالية التي أرويها لك كل مساء
نلعب معا مختلف لعبة الخلاف
وبعدها نلعب لعبة الصلح
وبعدها نحاول تركيب رقعة شطرنج
للاسف عجزنا عن ايجاد مكانها
رغم المحاولات الحثيثه
فكان القرار بتركها
للاسف خذلتنا الحياة يا صاحبي
اعطتنا الأشياء الجميله
في الوقت الخطأ
والمكان الخطأ
لا تيأس يا صاحبي اعدك انا سنلتقي
اما هنا او هناك
فروحك لن تفارق روحي ابدا
رغم هذا كن بخير
كتبها مجنون لأحدهم
تنساب روحك الطاهرة بردا وسلاما على خافقي
تعيد كتابة تاريخه الملوث
بقصص ليتها ما كانت
تعيد له اﻷمل من جديد
لأسرح في بحر الأحلام
واحلق بجناحي تفاؤلي
في سماء كلامك الساحر
فوق مملكتك المفعمة بالمشاعر
ﻻ أدري لما أصبحت طفلا بين يديك
أموت طربا على نغمات حروفك
والعب العابا ما كانت في قصصي الاولى
انسى أنني كبرت على لعب اﻷطفال
فألعب معك كل ألعاب الصبا
ألعب الغميضة
أتفنن في تمويه مشاعري
أدسها في ضحكتي بمجرد حروف
في دعوات الخير
ألفها بكلمات اللقاء و الوداع
أمزجها مع قصصي الخيالية التي أرويها لك كل مساء
نلعب معا مختلف لعبة الخلاف
وبعدها نلعب لعبة الصلح
وبعدها نحاول تركيب رقعة شطرنج
للاسف عجزنا عن ايجاد مكانها
رغم المحاولات الحثيثه
فكان القرار بتركها
للاسف خذلتنا الحياة يا صاحبي
اعطتنا الأشياء الجميله
في الوقت الخطأ
والمكان الخطأ
لا تيأس يا صاحبي اعدك انا سنلتقي
اما هنا او هناك
فروحك لن تفارق روحي ابدا
رغم هذا كن بخير
كتبها مجنون لأحدهم
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