تحفيز النفس

I really don't care about what people say about me because I know my self very well and I never regret about what I do because I thought about it many times





أنا حقًا لا أهتم بما يقوله الناس عني لأنني أعرف نفسي جيدًا ولا أشعر بأي ندم على ما أقوم به لأنني فكرت به مرات عديدة