تحفيز النفس

حسين مخلوف
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- سيدي امحمد بن علي غليزان
- الجنس
- ذكر
I really don't care about what people say about me because I know my self very well and I never regret about what I do because I thought about it many times
أنا حقًا لا أهتم بما يقوله الناس عني لأنني أعرف نفسي جيدًا ولا أشعر بأي ندم على ما أقوم به لأنني فكرت به مرات عديدة
أنا حقًا لا أهتم بما يقوله الناس عني لأنني أعرف نفسي جيدًا ولا أشعر بأي ندم على ما أقوم به لأنني فكرت به مرات عديدة