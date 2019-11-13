تحفيز النفس

حسين مخلوف

حسين مخلوف

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 نوفمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
سيدي امحمد بن علي غليزان
الجنس
ذكر
I really don't care about what people say about me because I know my self very well and I never regret about what I do because I thought about it many times


أنا حقًا لا أهتم بما يقوله الناس عني لأنني أعرف نفسي جيدًا ولا أشعر بأي ندم على ما أقوم به لأنني فكرت به مرات عديدة
 
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