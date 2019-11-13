الكتابة صيد

أحيانا تمرُّ بكَ الفكرةُ ؛ والنكتةُ ؛ فتتقاعس على تقيّدها ؛ويغريك التسويفُ ؛ حتى إذا توارتِ بالحجابِ ؛ أرسلت وراءها جريّا أو جريين ؛ وهيهات أن ترد عليك إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى .

وقيل في الزمن الأول : العلم صيدٌ والكتابة قيد .

والعبد يجمع بين ضبط الصدرِ ، وضبطِ الكتابِ ؛ والكتابُ لا يضلُّ مكنونه ، ولا يحرَّف رسمهُ ؛ ولا يفتر عند النظر إليه ؛ وما يعرضُ للكتابِ أهون ما يعرضُ للنفس من تحوّل وتبدل ، كذا ما يعرض للذاكرة من آفاتِ الإهمالِ كالنسيان والتحريف والتخريف . ولقد كان جمع من السلف لا يقبلون الروايةَ إلا من أصلٍ شاهد حاضر ، ومنهم من كان لا يحدثُّ إلا من كتابهِ .

وفضائلُ تقييد العلم كثيرة ؛ فمن الكتبِ من صنفت على مراحل ، يزاد فيها ويحذف ، ويصوّب فيها ويستدرك الفوائت ، إذ أن الكتاب يمرُّ عبر مراحل كثيرة ؛ فلا يزال يتعهده مصنفهُ حتى تطيب نفسه بنشره ؛ حتى إذا رضى فأخرجه للناس نَدمَ على ذلك القرارِِ ؛ وتمنى لو تريّث ولم يتعجل ؛ وأوجز ولم يطنب ، وفصّل ولم يجمل ، إلى غير ذلك مما يختلج النفوس اللاوامة ؛ وما أتعب الذي همتهُ الهمة وحرثهُ ضعيفٌ واهن . ​