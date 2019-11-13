أكل السحت

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,292
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
من الغريب ان بعض الناس بل أغلبهم لا يتورع عن أكل السحت. مدير ابتدائية لديه بطاقة موال وليس لديه "حق شاة " يستخرج الشعير ويبيعه في السوق السوداء وغيره كثير من الموظفين. أستاذات متزوجات وظروفهن المادية جد جيدة يقدمن شهادات مرضية طوال السنة ويدخلن قبيل أي عطلة حتى يتقاضين راتب العطلة. موظفون من كل المؤسسات يمارسون التجارة والمقاولات حتى أثناء عملهم بل يتركون عملهم لقضاء مصالحهم الشخصية. أساتذة ومعلمين يتركون التلاميذ 15 يوما بشهادات مرضية مزورة دون رقابة والأدهى مدراء يغطون على جرائمهم في حق التلاميذ.
وعندما تنتقدهم أنت " بايوعو فرنسا، ماذا استفدت أنت من الدولة، أنت تحسدهم،..."
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,203
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
تم الاعتماد اخي حمزة و حياك الله
و الله ملاحظتك في محلها خصوصا عند موظفي الادارة الجزائرية
و سلك التعليم حتى اهم يشاركون اصحاب اكشاك السجائر
و يقبضون فوائد لا اعمم لكن حينما ترى اداريا يتاجر في السحت اوقات العمل
و استاذة تاخذ عطلة مرضية لكي تفتح متجرها
اكيد راح تنزعج بينما الاصل ان يزاولوا اعمالهم التي يقبضون مقابلها رواتب

تذكرت امرا كان يعمل معي رجل طيب حتى الهاتف لا يشحنه في مكان العمل و يقول هذا من السحت

نسال الله الهداية للجميع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top