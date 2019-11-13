من الغريب ان بعض الناس بل أغلبهم لا يتورع عن أكل السحت. مدير ابتدائية لديه بطاقة موال وليس لديه "حق شاة " يستخرج الشعير ويبيعه في السوق السوداء وغيره كثير من الموظفين. أستاذات متزوجات وظروفهن المادية جد جيدة يقدمن شهادات مرضية طوال السنة ويدخلن قبيل أي عطلة حتى يتقاضين راتب العطلة. موظفون من كل المؤسسات يمارسون التجارة والمقاولات حتى أثناء عملهم بل يتركون عملهم لقضاء مصالحهم الشخصية. أساتذة ومعلمين يتركون التلاميذ 15 يوما بشهادات مرضية مزورة دون رقابة والأدهى مدراء يغطون على جرائمهم في حق التلاميذ.

وعندما تنتقدهم أنت " بايوعو فرنسا، ماذا استفدت أنت من الدولة، أنت تحسدهم،..." ​