♣ نادي الأصدقاء 1♣ لا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم ♣

HAMZA USMA
*أستاذ*
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,297
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله منشرور أنفسنا ..
وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ..
و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، عدد قطر السماء ، و ذرات الرمال ..
و ما طلع عليه ليل أو نهار، صلاة و سلاما دائمين إلى يومالدين ..
من صميم هذا الفؤاد المتيم بعشـق الحرف الذهبي ..
والكلمة الصادقة منه ..
أرفع لكم أحبتي تحية حارة كالجمر .. طيبة كالتمر .. جميلة كالبحر ..
عطرة كأريج الزهر .. صافية كالبلور ..
أزفها إليكم من غرفـتي المشحونة بعشق الصداقة المستديرة ..
أبعـثها تحية ممزوجة بأخلص مشاعر الود والصدق والوفاء والصداقة الصادقة ..
والأخوة الحقة العميقة والصدق والإخلاص .. مفعمة بأحر الأشواق وعميقها ..
وأزكى وأحلى السلام .. وأجمل وألطف العبارات ..
ملفوفة في رداء أسمى معاني أيام التقدير .. وكبير التوقير ..
والاحترام العظيم .. والإكبار والحب الكبير .. لـكم اخواني ...
نفتتح عددا من نادي الأصدقاء
العدد |:1|:|
والـذي يعتبـر ساحـة مفتوحـة للتعارف والدردشـة فـي جميـع الأوقات
دون اي قيــد او شــرط
والاهــم ان تكـون هذه الحـوارات فـي حـدود الاحـترام والادب والأخلاق
والابتــعاد عـن الـردود المخـلة بالادب والاخــلاق العـامـة والـديــن .
ليبــقى شـعـارنــا
الصــداقــة والـمحـبـــة
قوانين النادي:
1- النادي ملتقى للتعارف والدردشة وليس لزيادة المشاركات .
2- يمنع منعا باتا التحدث في الأمور الطائفية والسياسية
ونقل نزاعات العقائدية إلى النادي
3- ممنوع وضع الردود الصبيانية او سب و شتم أي عضو
4-احترام المسؤولين في كل تدخلاتهم وتنبيهاتهم واجب على الجميع.
5- الخلافات الشخصية تحل خارج النادي و أي مخالف سيعرض للعقوبة
6- احترام أهداف النادي بشكل خاص والمنتدى التعليمي بشكل عام
7 -كل عضو من حقه التبليغ عن اية مخالفة لان النادي منكم و اليكم
8-ممنوع منعا باتا تكرآر العنوان او الرد بهدف الزيادة في المشاركات
9 -اهانة او شتم اي مسؤول يعرض صاحبها للطرد مباشرة
10 -اي صورة شخصية او اسم عضوية مخلة بالآداب المرجوا التبليغ عنهآ
11- الكل يجب عليه احترام القوانين دون استثناء
12-يمنــع منعا باتا وضع أي وصلات او روابط فالنادي
و أي مخالفة ستعرض صاحبها لرقابة فورية