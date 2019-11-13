♣ نادي الأصدقاء 1♣ لا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم ♣

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله منشرور أنفسنا .. ​

وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا .. ​

و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، عدد قطر السماء ، و ذرات الرمال .. ​

و ما طلع عليه ليل أو نهار، صلاة و سلاما دائمين إلى يومالدين .. ​

من صميم هذا الفؤاد المتيم بعشـق الحرف الذهبي .. ​

والكلمة الصادقة منه .. ​

أرفع لكم أحبتي تحية حارة كالجمر .. طيبة كالتمر .. جميلة كالبحر .. ​

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عطرة كأريج الزهر .. صافية كالبلور .. ​

أزفها إليكم من غرفـتي المشحونة بعشق الصداقة المستديرة .. ​

أبعـثها تحية ممزوجة بأخلص مشاعر الود والصدق والوفاء والصداقة الصادقة .. ​

والأخوة الحقة العميقة والصدق والإخلاص .. مفعمة بأحر الأشواق وعميقها .. ​

وأزكى وأحلى السلام .. وأجمل وألطف العبارات .. ​

ملفوفة في رداء أسمى معاني أيام التقدير .. وكبير التوقير .. ​

والاحترام العظيم .. والإكبار والحب الكبير .. لـكم اخواني ... ​

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نفتتح عددا من نادي الأصدقاء ​





العدد |:1|:| ​

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والـذي يعتبـر ساحـة مفتوحـة للتعارف والدردشـة فـي جميـع الأوقات ​

دون اي قيــد او شــرط ​

والاهــم ان تكـون هذه الحـوارات فـي حـدود الاحـترام والادب والأخلاق ​

والابتــعاد عـن الـردود المخـلة بالادب والاخــلاق العـامـة والـديــن . ​

ليبــقى شـعـارنــا ​

الصــداقــة والـمحـبـــة ​

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قوانين النادي: ​

1- النادي ملتقى للتعارف والدردشة وليس لزيادة المشاركات . ​

2- يمنع منعا باتا التحدث في الأمور الطائفية والسياسية ​

ونقل نزاعات العقائدية إلى النادي ​

3- ممنوع وضع الردود الصبيانية او سب و شتم أي عضو ​

4-احترام المسؤولين في كل تدخلاتهم وتنبيهاتهم واجب على الجميع. ​

5- الخلافات الشخصية تحل خارج النادي و أي مخالف سيعرض للعقوبة ​

6- احترام أهداف النادي بشكل خاص والمنتدى التعليمي بشكل عام ​

7 -كل عضو من حقه التبليغ عن اية مخالفة لان النادي منكم و اليكم ​

8-ممنوع منعا باتا تكرآر العنوان او الرد بهدف الزيادة في المشاركات ​

9 -اهانة او شتم اي مسؤول يعرض صاحبها للطرد مباشرة ​

10 -اي صورة شخصية او اسم عضوية مخلة بالآداب المرجوا التبليغ عنهآ ​

11- الكل يجب عليه احترام القوانين دون استثناء ​

12-يمنــع منعا باتا وضع أي وصلات او روابط فالنادي ​

و أي مخالفة ستعرض صاحبها لرقابة فورية ​

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