طريقة سهلة لختم القرآن فى شهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إ احببت ان اضع في ايديكم طريقه سهله جدا جدا مجربة

ولكن هناك شرط وهو الالتزام بها وإذا لم تلتزم بها فلاتنام إلا وقد انهيت الجزء الذى حددناه معا....

واليكم الطريقه السهله جدا جدا و لكى لا اطيل عليكم:-

1-الجزء10صفحات

2-الصلاوات المفروضه5صلاوات

والان نبدا العمليه الحسابيه: -10÷5الناتج هو 2

3-يعنى تقرا 2صفحات بعد كل صلاه مفروضه

والالتزام بها وإذا انشغلت في بعض الفروض فاكمل في الفرض الذى يليه والباقي قبل النوم ولاتنام الاوانت قد انهيت الجزء

واتمنى منكم الاستمرار علي هذه الطريقه حتى بعد رمضان

واتمنى من اصحاب الهمه العاليا ان يختموه اكثر من مره

{إن احب الاعمال الى الله ادومها وان قل}

(قليل دائم خير من كثير منقطع}

والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال