صور مؤسفة للتلوّث البيئي

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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شعار البيئة في خطر مازال يتردّد في كل المناسبات ولكن لا شيء تغيّر
الانسان دمّر الكوكب بالتلوّث
إلى أين يا ترى سيستمر هذا الدمار؟؟
صور مؤسفة جدا لما حلّ بالبيئة والثروة الحيوانية في كل العالم
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في أمان الله
 
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