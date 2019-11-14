صور مؤسفة للتلوّث البيئي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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شعار البيئة في خطر مازال يتردّد في كل المناسبات ولكن لا شيء تغيّر

الانسان دمّر الكوكب بالتلوّث

إلى أين يا ترى سيستمر هذا الدمار؟؟

صور مؤسفة جدا لما حلّ بالبيئة والثروة الحيوانية في كل العالم