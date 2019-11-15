لماذا يقوم الهندوس بوضع أنفسهم فى براميل مليئة بالماء ؟

الهندوسية" تعد الديانة الأولى في الهند، يقدم أصحابها من وقت لآخر العديد من الأشكال الكوميدية في التضرع والدعاء إلى مولاهم الذين يدعونهويقوم الهندوسيون بغمر أنفسهم في براميل المياه المزينة بالورود طلباً لسقوط الأمطار من "سنو" " الإله الهندوسي الخالق " (والعزة لله سبحانه وتعالى) أملاً في الاستجابة!!.وذلك مع إرتداء زي يشبه زي الإحرام أثناء طواف الكعبةويجتاح الهند في معظم أوقات العام جفاف بشكل كبير، وتعد الأمطار الموسمية هي المصدر الوحيد في معظم المدن الكبيرة، وضعف سقوطها بشكل ملحوظ خلال الـ7 سنوات الأخيرةإحمدوا ربكم على نعمة الإسلاملا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..اللهم لك أسلمنا ، وبك آمنا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا وإليك المصير