لماذا يقوم الهندوس بوضع أنفسهم فى براميل مليئة بالماء ؟

ناصر dz
:: عضو متألق ::
الهندوسية" تعد الديانة الأولى في الهند، يقدم أصحابها من وقت لآخر العديد من الأشكال الكوميدية في التضرع والدعاء إلى مولاهم الذين يدعونه
ويقوم الهندوسيون بغمر أنفسهم في براميل المياه المزينة بالورود طلباً لسقوط الأمطار من "سنو" " الإله الهندوسي الخالق " (والعزة لله سبحانه وتعالى) أملاً في الاستجابة!!.
وذلك مع إرتداء زي يشبه زي الإحرام أثناء طواف الكعبة
ويجتاح الهند في معظم أوقات العام جفاف بشكل كبير، وتعد الأمطار الموسمية هي المصدر الوحيد في معظم المدن الكبيرة، وضعف سقوطها بشكل ملحوظ خلال الـ7 سنوات الأخيرة
إحمدوا ربكم على نعمة الإسلام
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..اللهم لك أسلمنا ، وبك آمنا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا وإليك المصير