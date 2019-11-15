حيوان ” قليل الأدب ” بالصور

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر













يوصف بأنه قليل الادب لأنه متى أحس بثقل راكبه يقوم بالاستدارة نحو الراكب على ظهره ويبصق عليه وأبشع من ذلك أن بصاقهله رائحة مزعجة جداً.
“اللاما “حيوان من فصيلة الثديات تشبه الجمال لهذا توصف بأنها سفينة الجبال وهي حيوان مستأنس يعيش بين بني البشر ويقوم على خدمتهم
فهل سيعطي هذا الحيوان أمل للبشرية بال10877786_743432235743489_1354119441_nشفاء من نقص المناعة؟
كشفت دراسة حديثة نشرتها المكتبة العامة لعلوم مسببات الامراض عن قيام علماء بحقن حيوان اللاما ب 60 سلالة مختلفة من فيروس نقص المناعة البشرية لاختبار استجابة المناعة لدى هذا الحيوان، واكتشفوا أن جسم اللاما أنتج أربعة أنواع من الاجسام المضادة لها قدرة على ربط الجزيئات الفيروسية لفيروس نقص المناعة البشرية ومنعها من غزو خلايا الدم البيضاء في استجابة ناجحة لتحييد كل واحد من سلالات فيروس ” الايدز”.
ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق نحو تطوير أول لقاح فعال لفيروس نقص المناعة.
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
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قليل الادب بمعنى الكلمة
الله لا يلاقينا بيه ان شاء الله
مشكور على الموضوع و على المعلومات​
 
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