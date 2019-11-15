صور اللبؤة Blue Eye

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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Blue Eye
‏هذا هو اسم هذه اللبؤة، ويرجع سبب التسمية إلى عينها، الّتي تحوّلت إلى هذا الشكل قبل سنتين
بعد صراع مع خنزير بري، يقولوا الخبراء أنّ العين منتفخة وأصبحت زرقاء اللون بسبب ارتفاع الأوردة إلى السطح
وتعد هذه اشهر الحيوانات في المحمية بسبب عينها

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في أمان الله
 
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