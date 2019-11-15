العدد الحادي عشر من سلسلة ركز واكتشف الصوره

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمة الله

اعضاء ورواد منتدى اللمه الأعزاء

كما عودناكم سابقا اليوم مع العدد الحادي عشر من سلسله ركز اكتشف الصوره

واكيد تعرفون انه من يكتشف صوره يحصل على 5 نقاط شرفيه

اليوم انتقيت لكم صور متداوله على النت

الصورة 1
FB_IMG_1573812537487-1.jpg

الصورة 2

FB_IMG_1573837186454-1.jpg
الصورة 3

FB_IMG_1573837165398-1.jpg
الصورة 4
FB_IMG_1573837116416-1.jpg

الصورة 5

FB_IMG_1573812448632-1.jpg

الصورة 6
images (46)-2.jpg

بالتوفيق


#sami4
 

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فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,026
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
الصورة الاولى : ؟؟؟؟
الصورة الثانية : صناديق فيها البطاطا
الصورة الثالثة : ؟؟؟
الصورة الرابعة : زعما توت العليق
الصورة الخامسة : صورة راس واحد اصلع
الصورة السادسة : الامير عبد القادر
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,090
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال فتى من الغد:
الصورة الاولى : ؟؟؟؟
الصورة الثانية : صناديق فيها البطاطا
حدد اجابتك
الصورة الثالثة : ؟؟؟
الصورة الرابعة : زعما توت العليق
برافو هو التوت
FB_IMG_1573837116416-1.jpg
الصورة الخامسة : صورة راس واحد اصلع
الصورة السادسة : الامير عبد القادر
برافو هو الامير عبدوالقادر
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عندك صورتين اي 10 نقاط
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