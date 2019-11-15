العدد الحادي عشر من سلسلة ركز واكتشف الصوره

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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6.6 KB المشاهدات: 0
عندك صورتين اي 10 نقاطالصورة الاولى : ؟؟؟؟
الصورة الثانية : صناديق فيها البطاطا
حدد اجابتك
الصورة الثالثة : ؟؟؟
الصورة الرابعة : زعما توت العليق
برافو هو التوت
الصورة الخامسة : صورة راس واحد اصلع
الصورة السادسة : الامير عبد القادر
برافو هو الامير عبدوالقادر
ايه قلنا حدد اجابتك واش من بطاطا هذي مش العاديه الي ناكلوها كل يوم ههههالصورة الثانية بطاطا