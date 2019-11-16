بيل جيتس أغنى رجل في العالم لعام 2019 بـ ثروة خيالية

ناصر dz

ناصر dz

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تصدر الملياردير بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت قائمة أغنى الأشخاص حول العالم بثروة تقدر بـ 110 مليارات دولار.
ووفقا لصحيفة إيكونوميك تايمز فإن بيل جيتس قد احتل المرتبة الأولى بعد غياب لمدة عامين عن هذا المركز الذي يحدده مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.
وساعد جيتس في الوصول إلى هذ المركز قرار البنتاجون المفاجئ بالتعاقد مع مايكروسوفت بعقد قدره 10 مليارات دولار لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة مايكروسوفت منذ ذلك الوقت بمقدار 4% أي زيادة ثروته بحوالي 110 مليارات دولار، في الوقت التي تراجعت فيه أسهم أمازون.
وتفوق جيتس على جيف بيزوس الذي احتل المركز الثاني هذا العام في قائمة أغنى الأشخاص حول العالم بثروة تقدر بـ 108.7 مليار دولار، وهو صاحب أكبر متجر للبيع بالتجزئة على الإنترنت (أمازون)، حيث انخفض سهم أمازون بنسبة 2%، ويعد هذا أول انخفاض في أرباحها منذ عامين.
فيما احتل المركز الثالث برنارد أردو بثروة تقدر بـ 102.7 مليار دولار ليصبح أغنى شخص في أوروبا.
 
البشير البشير

البشير البشير

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بارك الله فيك اخي غالي، مشكور بالمسك والعنبر
 
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