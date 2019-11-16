تكريم الاخ ( الامين محمد )

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,032
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
تلوح في سمائنا دوماً نجوم برّاقة، لا يخفت بريقها عنّا لحظةً واحدةً، نترقّب إضاءتها بقلوب متلهفة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كلّ ساعة، فاستحقّت وبكلّ فخر أن يرفع اسمها في عليائنا وهو الاخ الامين محمد
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كلمة حبّ وتقدير، وتحيّة وفاء وإخلاص، تحيّة ملئها كلّ معاني الأخوّة والصّداقة، تحيّة من القلب إلى القلب، شكراً من كلّ قلبي اخي محمد.
رسالة أبعثها مليئة بالحبّ، والتّقدير، والاحترام، ولو أنّني أوتيت كلّ بلاغة، وأفنيت بحر النّطق في النّظم والنّثر، لما كنت بعد القول إلا مقصّراً، ومعترفاً بالعجز عن واجب الشّكر اخي محمد.
لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشّكر نهديك، وربّ العرش يحميك اخي محمد.
عبر نفحات النّسيم، وأريج الأزهار، وخيوط الأصيل، أرسل شكراً من الأعماق لك اخي محمد.
فكرت وفكرت ولم اجد طريقة ارد بها جميل 4 سنوات او اكثر من التفاعل والافادة الى ان اهتديت الى فكرة ولو تكافئك ب 1% من مجهوداتك
صممت لك شهادة من كل قلبي ووضعت فيها كل امتنناني
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اتمنى ان تواصل ولا تفشل اخي العزيز
حفظ الله لك زوجتك وذريتك
@الامين محمد
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,098
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
يستحق التكريم والشكر والعرفان
واحد من اعمده المنتدى نشيط كالنحله
لا يتوقف من الفيراج لفيراج كل وقت تلقاه في ركن
يعتبر اللمة بيته والاعضاء عائلته
يسر الله اموره سدد خطاه وابقاه مناره للرواد والزور
بورك فيك اخي على الالتفاتة
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,032
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
قال sami44:
يستحق التكريم والشكر والعرفان
واحد من اعمده المنتدى نشيط كالنحله
لا يتوقف من الفيراج لفيراج كل وقت تلقاه في ركن
يعتبر اللمة بيته والاعضاء عائلته
يسر الله اموره سدد خطاه وابقاه مناره للرواد والزور
بورك فيك اخي على الالتفاتة
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العفو اخي
شكرا على المرور
 
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