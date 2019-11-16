تكريم الاخ ( الامين محمد )

فتى من الغد
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تلوح في سمائنا دوماً نجوم برّاقة، لا يخفت بريقها عنّا لحظةً واحدةً، نترقّب إضاءتها بقلوب متلهفة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كلّ ساعة، فاستحقّت وبكلّ فخر أن يرفع اسمها في عليائنا وهو الاخ الامين محمد
كلمة حبّ وتقدير، وتحيّة وفاء وإخلاص، تحيّة ملئها كلّ معاني الأخوّة والصّداقة، تحيّة من القلب إلى القلب، شكراً من كلّ قلبي اخي محمد.
رسالة أبعثها مليئة بالحبّ، والتّقدير، والاحترام، ولو أنّني أوتيت كلّ بلاغة، وأفنيت بحر النّطق في النّظم والنّثر، لما كنت بعد القول إلا مقصّراً، ومعترفاً بالعجز عن واجب الشّكر اخي محمد.
لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشّكر نهديك، وربّ العرش يحميك اخي محمد.
عبر نفحات النّسيم، وأريج الأزهار، وخيوط الأصيل، أرسل شكراً من الأعماق لك اخي محمد.
فكرت وفكرت ولم اجد طريقة ارد بها جميل 4 سنوات او اكثر من التفاعل والافادة الى ان اهتديت الى فكرة ولو تكافئك ب 1% من مجهوداتك
صممت لك شهادة من كل قلبي ووضعت فيها كل امتنناني
لرؤوية الشهادة بجودة افضل : Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva
اتمنى ان تواصل ولا تفشل اخي العزيز
حفظ الله لك زوجتك وذريتك
@الامين محمد
كلمة حبّ وتقدير، وتحيّة وفاء وإخلاص، تحيّة ملئها كلّ معاني الأخوّة والصّداقة، تحيّة من القلب إلى القلب، شكراً من كلّ قلبي اخي محمد.
رسالة أبعثها مليئة بالحبّ، والتّقدير، والاحترام، ولو أنّني أوتيت كلّ بلاغة، وأفنيت بحر النّطق في النّظم والنّثر، لما كنت بعد القول إلا مقصّراً، ومعترفاً بالعجز عن واجب الشّكر اخي محمد.
لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشّكر نهديك، وربّ العرش يحميك اخي محمد.
عبر نفحات النّسيم، وأريج الأزهار، وخيوط الأصيل، أرسل شكراً من الأعماق لك اخي محمد.
فكرت وفكرت ولم اجد طريقة ارد بها جميل 4 سنوات او اكثر من التفاعل والافادة الى ان اهتديت الى فكرة ولو تكافئك ب 1% من مجهوداتك
صممت لك شهادة من كل قلبي ووضعت فيها كل امتنناني
لرؤوية الشهادة بجودة افضل : Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva
اتمنى ان تواصل ولا تفشل اخي العزيز
حفظ الله لك زوجتك وذريتك
@الامين محمد