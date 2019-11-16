بوسعادية ... رسم جديد، قلم رصاص، تقليد لوحة إيتيان دينيه.

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله.

أحبتي في الله...
ما أصعب الغياب ..
وما أشقى الحياة ..
لولا ...
يقضة الشوق ...
وتجليات الذكريات.

أحبتي في الله ..
و إن قل همسي..
وندر ذكر إسمي..
الا أن الرسم يحفظ ماء وجهي أمامكم عند اللقاء...

حاملا هديتي البسيطة راجيا العذر والسماح.

بوسعادية:

البداية دوما صعبة:
IMG_20191115_123238.jpg


والنهاية دوما أحلى:
IMG_20191115_212952.JPG

السلام عليكم.
 
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