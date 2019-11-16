بوسعادية ... رسم جديد، قلم رصاص، تقليد لوحة إيتيان دينيه.

فريد أبوفيصل
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمة الله.
أحبتي في الله...
ما أصعب الغياب ..
وما أشقى الحياة ..
لولا ...
يقضة الشوق ...
وتجليات الذكريات.
أحبتي في الله ..
و إن قل همسي..
وندر ذكر إسمي..
الا أن الرسم يحفظ ماء وجهي أمامكم عند اللقاء...
حاملا هديتي البسيطة راجيا العذر والسماح.
بوسعادية:
البداية دوما صعبة:
والنهاية دوما أحلى:
السلام عليكم.
أحبتي في الله...
ما أصعب الغياب ..
وما أشقى الحياة ..
لولا ...
يقضة الشوق ...
وتجليات الذكريات.
أحبتي في الله ..
و إن قل همسي..
وندر ذكر إسمي..
الا أن الرسم يحفظ ماء وجهي أمامكم عند اللقاء...
حاملا هديتي البسيطة راجيا العذر والسماح.
بوسعادية:
البداية دوما صعبة:
والنهاية دوما أحلى:
السلام عليكم.