بوسعادية ... رسم جديد، قلم رصاص، تقليد لوحة إيتيان دينيه.

السلام عليكم ورحمة الله.أحبتي في الله...ما أصعب الغياب ..وما أشقى الحياة ..لولا ...يقضة الشوق ...وتجليات الذكريات.أحبتي في الله ..و إن قل همسي..وندر ذكر إسمي..الا أن الرسم يحفظ ماء وجهي أمامكم عند اللقاء...حاملا هديتي البسيطة راجيا العذر والسماح.بوسعادية:البداية دوما صعبة:والنهاية دوما أحلى:السلام عليكم.