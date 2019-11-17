صورة حيوان و معلومات عنه



الأسد ليس أكبرالحيوانات آكلة اللحوم





و ليس أكثرها شراسة كما نعتقد





وزنه 180 كجم و يعمر الأسد من ثلاثين إلى أربعين سنة تقريباً





لا يعيش الأسد في مناطق الغابات الكثيفة





و لكن يعيش في الغابات المفتوحة المعروفة بالسافانا





في انتظاركم





فائق تحياتي واحتراماتي لحضراتكم​

بسم الله الرحمن الرحيمالسلآم عليكم ورحمة الله وبركاتهكيف حالكم يا احلى أعضاء بالدنيا كلهااليوم خطرت على بالي فكرةهتحرك قسم عالم الحيوانالذي هو فرع من فروع شجرة اللمة الجزائريةطبعاً الموضوع واضح من العنوانكل ما عليك تدخل هذا الموضوعوتحط صورة لاي حيوان وتحط معه بعض المعلوماتحتى نتعرف على معظم الحيواناتالشروط : -يجب ان لا نكثر من الصور والمعلومات لا تقل عن خمسة اسطراتمنى تكون الفكرة قد نالت إعجابكمو أهم شيء تجد منكم تفاعلو انا ابتدي على بركة اللهليكون نموذج لكمسوف اتحدث عن الاسد