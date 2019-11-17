صورة حيوان و معلومات عنه

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
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الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته


كيف حالكم يا احلى أعضاء بالدنيا كلها


اليوم خطرت على بالي فكرة


هتحرك قسم عالم الحيوان


الذي هو فرع من فروع شجرة اللمة الجزائرية


طبعاً الموضوع واضح من العنوان


كل ما عليك تدخل هذا الموضوع


وتحط صورة لاي حيوان وتحط معه بعض المعلومات


حتى نتعرف على معظم الحيوانات


الشروط : -


يجب ان لا نكثر من الصور والمعلومات لا تقل عن خمسة اسطر


اتمنى تكون الفكرة قد نالت إعجابكم


و أهم شيء تجد منكم تفاعل


و انا ابتدي على بركة الله


ليكون نموذج لكم


سوف اتحدث عن الاسد
1574006307108.png

الأسد ليس أكبرالحيوانات آكلة اللحوم


و ليس أكثرها شراسة كما نعتقد


وزنه 180 كجم و يعمر الأسد من ثلاثين إلى أربعين سنة تقريباً


لا يعيش الأسد في مناطق الغابات الكثيفة


و لكن يعيش في الغابات المفتوحة المعروفة بالسافانا


في انتظاركم


فائق تحياتي واحتراماتي لحضراتكم​
 
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