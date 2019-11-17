اغرب قضية فى السعودية لبر الوالدين

في الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات المختلفة، قصصا وحكايات عن عقوق الوالدين، يشيب لها الولدان، ضرب المواطن السعودي “حيزان الحربي”، أروع مثل في البر بالأبوين وحبهما، حتى صار صاحب أغرب قضايا المحاكم السعودية.كان “حيزان” يعيش بمفرده مع والدته المسنة، في منزلهما الواقع في البندرية، وهي إحدى قرى الأسياح، وعندما تقدم في العمر طلب منه شقيقه الأصغر غالب، الذي يقيم في مدينة أخرى، أن يأخذ والدتهما للعيش معه.ورفض “حيزان” التنازل عن رعايته لأمه، مؤكدا أنه ما زال قادرا على توفير الرعاية اللازمة لها، حتى تطور الأمر بين الأخوين، مما اضطر الأخ الأصغر إلى اللجوء للقضاء، وذلك في عام 2008.واحتار القاضي في أمر الشقيقين وأيهما أولى برعاية الأم، ولم يجد أمامه حلا سوى إحضار الأم إلى المحكمة، لتختار من تريد العيش معه منهما، ليحكم القاضي في النهاية لصالح الأخ الأصغر نظرا لتقدم سن “حيزان”، وهو ما قابله الأخير بالبكاء الشديد في المحكمة، فور صدور حكم القاضي، ليشاركه شقيقه البكاء، ويحملان والدتهما سويا، إلى منزلها الجديد.ورغم مرور سنوات على تلك القصة، فإنها بقيت محفورة في أذهان السعوديين، يسترجعونها من وقت لآخر، عندما يحدث شيء لـ”حيزان”، يسترجع الأهالي تفاصيل القصة، عندما تعرض لحادث دهس في بداية شهر إبريل الماضي، نقل على إثره إلى المستشفى، وبقي في العناية المركزة بعدها، ليسترجعوا قصته مرة أخرى اليوم، بعد إعلان خبر وفاته.ورحل صاحب أغرب قصة في المحاكم السعودية، اليوم، تاركا بره لوالدته في أذهان الجميع، الذين سيظلون يتذكرونه ويسردون قصته.