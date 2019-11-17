هل هذه رجولة ام؟؟؟

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
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2 جويلية 2019
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مشاهدة المرفق 117372IMG_20191117_170157.jpg
انا فتاة شابة تخرجت من الجامعة حديثا...ومن مثلي الان يبحثون عن عمل وبشدة كما ان اهلي يرغبون بهذا اشد الرغبة...الا انني ارى ان هذا الشخص رجل بأتم معنى الكلمة ولست ارى ان الدراسة الجامعية يجب فقط ان تنتهي بعمل...لا بل من الافضل انكي تعلمتي وتثقفتي حتى تكوني متعايشة مع المجتمع حتى تستطيع ان تربي ابناءها وهي على ثقة ان هذا جيد وذاك لا....فقط اريد ان اجمع اطفال ما بين 3 و5 سنوات حتى اعلمهم القرآن واحفظهم اياه...الحمدلله على نعمة الاسلام....وتحية خالصة للاخ الكريم الذي كتب هذا المقال واعاننا الله واياك على التعايش في مجتمع اصبح يرى التبرج حرية والحجاب تخلف ...والسلام علينا وعليكم
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُشارك ::
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الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله كيما قال الاخ الامين محمد موضوع حساس ...من قال ان المتعلمة اوالعاملة يجب ان تتبرج او ان تدخل اخر الليل بنت الناس تحفظ روحها أينما كانت كي تكون دايرة قيمة لنفسها ماتخافش على روحها ولو كانت بين ألاف الرجال وحيدة راح تبقى نظرة الاحترام تجدين الرجال يتكلمون هكذا وعندما تمرض نساءهم يبحثون عن طبيبة من اين ستأتي هذه الطبيبة لو كان هذا تفكير كل رجل ؟
حقيقة هنالك بعض الوظائف التي لا تناسب النساء ولكن يوجد اعمال أخرى مناسبة كطبيبة معلمة ....انا أجدها ضعف في الثقة لو كان الامر هكذا لماذا ابوك يتركك تدرسين الا يخاف على إبنته ؟الا يغار أخوك عليك ؟؟ هذا هو التحجر الذهني بإختصار....تقبلي مروري ورأيي
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
93
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال اميرة الالم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله كيما قال الاخ الامين محمد موضوع حساس ...من قال ان المتعلمة اوالعاملة يجب ان تتبرج او ان تدخل اخر الليل بنت الناس تحفظ روحها أينما كانت كي تكون دايرة قيمة لنفسها ماتخافش على روحها ولو كانت بين ألاف الرجال وحيدة راح تبقى نظرة الاحترام تجدين الرجال يتكلمون هكذا وعندما تمرض نساءهم يبحثون عن طبيبة من اين ستأتي هذه الطبيبة لو كان هذا تفكير كل رجل ؟
حقيقة هنالك بعض الوظائف التي لا تناسب النساء ولكن يوجد اعمال أخرى مناسبة كطبيبة معلمة ....انا أجدها ضعف في الثقة لو كان الامر هكذا لماذا ابوك يتركك تدرسين الا يخاف على إبنته ؟الا يغار أخوك عليك ؟؟ هذا هو التحجر الذهني بإختصار....تقبلي مروري ورأيي
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بالتأكيد اخي فرأيك يهمني....ليست كل متعلمة متبرجة وليست كل ربة منزل هي صادقة حافظة لنفسها وزوجها....الامر فيه تضارب افكار كبير ولكن تبقى الثقة اساس العلاقة وايضا انا ارى ان عمل المرأة ليس ضروري ان كان زوجها يعمل...شهادتها ضرورية اذا لا قدر الله مرض زوجها او فقد عمله....وفقك الله حيثما كنت وشكرا على مرورك الكريم
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
93
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
اس
قال اميرة الالم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله كيما قال الاخ الامين محمد موضوع حساس ...من قال ان المتعلمة اوالعاملة يجب ان تتبرج او ان تدخل اخر الليل بنت الناس تحفظ روحها أينما كانت كي تكون دايرة قيمة لنفسها ماتخافش على روحها ولو كانت بين ألاف الرجال وحيدة راح تبقى نظرة الاحترام تجدين الرجال يتكلمون هكذا وعندما تمرض نساءهم يبحثون عن طبيبة من اين ستأتي هذه الطبيبة لو كان هذا تفكير كل رجل ؟
حقيقة هنالك بعض الوظائف التي لا تناسب النساء ولكن يوجد اعمال أخرى مناسبة كطبيبة معلمة ....انا أجدها ضعف في الثقة لو كان الامر هكذا لماذا ابوك يتركك تدرسين الا يخاف على إبنته ؟الا يغار أخوك عليك ؟؟ هذا هو التحجر الذهني بإختصار....تقبلي مروري ورأيي
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اسفة اختي الغالية ...لم اركز وقلت لك اخي 😘😘😘
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الحوار الهادف
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله.
معه في اغلب النقاط
.
عمل المراة هو من المواضيع التي سال فيها حبر كثير
والاختلاف في الاراء مرده للشرع وبعدها العرف
ننظر للشرع.
ما يقول الشرع في عمل المراة في الاختلاط؟
ما يقول الشرع في امراة تتبرج وتختلط بالرجال لكي تأخذ دراهم معدودات؟
انا شاب واعلم ماهي ظروف الاختلاط في العمل وكيف تكون فيه المروءة مهدورة والحياء معلق في المشنقة.
هذا راي خاص بي
لمن قال ان المراة الحرة حتى ولو وضعت بين الاف الرجال لا ترى منها زائحة
اقول نحن لا ننتظر النتائج لنبكي بعدها
الشرع سد الطريق ومشرع هذا يعلم نيات البشر يعلم قلوبهم.
في زمن الصحابة في مسجد المدينة
بينما الاصحاب مصطفون لصلاة الصبح اذا بإمراة قادمة من بعيد دخلت للصلاة
وهي لا تفقه في الامر شيئا اصطفت بقرب الرجال فإذا بكتفها يلامس كتف صحابي شعر ذلك الصحابي بأن الكتف لين نظر فيها فإذا هي هي
قال لها
(اليك عني ستفتنيني) هاهي صفوف النساء اذهبي اليهن.
صحابي في مسجد في زمن العفة والطهارة يقول هذا
فكيف بنا نحن والامر عليه ما عليه اليوم.
شروط عمل المراة تكاد تكون منعدمة عندنا لله المشتكى.
فرضا لو عملت زوجتي في اختلاط
وكانت متدينة
هل سيتركونها وشأنها
هل لا يعاكسها احد
بينما انا في عملي او في بيتي اترنم
عن نفسي لا اقبل هذا لو بقيت اعزبا طول الدهر.
اما راتب المراة واتباعه فهو سفالة تقدح في مروءة الرجل
الرجولة قوامة ومسؤولية..


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اختم بكلام الله.
.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى.
حور مقصورات في الخيام.
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اما الرزق فبيد الله يرزق من يشاء امرنا ان نطيعه ونطلب الرزق بسلوك طريق الاسباب السليمة لا التي فيها ريبة وشك.
ان رزق الله لا يؤتاه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره
فما ضرني بعد هذا شيء
واخر الانسان موت وترك الدنيا بكلها
واخذ العمل خيره وشره معه.

.
نسال الله ان يهدينا للصواب وان يميتنا ونحن على طريق الحق سائرون
والسلام عليكم.
 
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