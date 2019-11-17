هل هذه رجولة ام؟؟؟

الفتاة الاميرة
:: عضو منتسِب ::
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- 2 جويلية 2019
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انا فتاة شابة تخرجت من الجامعة حديثا...ومن مثلي الان يبحثون عن عمل وبشدة كما ان اهلي يرغبون بهذا اشد الرغبة...الا انني ارى ان هذا الشخص رجل بأتم معنى الكلمة ولست ارى ان الدراسة الجامعية يجب فقط ان تنتهي بعمل...لا بل من الافضل انكي تعلمتي وتثقفتي حتى تكوني متعايشة مع المجتمع حتى تستطيع ان تربي ابناءها وهي على ثقة ان هذا جيد وذاك لا....فقط اريد ان اجمع اطفال ما بين 3 و5 سنوات حتى اعلمهم القرآن واحفظهم اياه...الحمدلله على نعمة الاسلام....وتحية خالصة للاخ الكريم الذي كتب هذا المقال واعاننا الله واياك على التعايش في مجتمع اصبح يرى التبرج حرية والحجاب تخلف ...والسلام علينا وعليكم
انا فتاة شابة تخرجت من الجامعة حديثا...ومن مثلي الان يبحثون عن عمل وبشدة كما ان اهلي يرغبون بهذا اشد الرغبة...الا انني ارى ان هذا الشخص رجل بأتم معنى الكلمة ولست ارى ان الدراسة الجامعية يجب فقط ان تنتهي بعمل...لا بل من الافضل انكي تعلمتي وتثقفتي حتى تكوني متعايشة مع المجتمع حتى تستطيع ان تربي ابناءها وهي على ثقة ان هذا جيد وذاك لا....فقط اريد ان اجمع اطفال ما بين 3 و5 سنوات حتى اعلمهم القرآن واحفظهم اياه...الحمدلله على نعمة الاسلام....وتحية خالصة للاخ الكريم الذي كتب هذا المقال واعاننا الله واياك على التعايش في مجتمع اصبح يرى التبرج حرية والحجاب تخلف ...والسلام علينا وعليكم