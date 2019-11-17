هل هذه رجولة ام؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله.

معه في اغلب النقاط

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عمل المراة هو من المواضيع التي سال فيها حبر كثير

والاختلاف في الاراء مرده للشرع وبعدها العرف

ننظر للشرع.

ما يقول الشرع في عمل المراة في الاختلاط؟

ما يقول الشرع في امراة تتبرج وتختلط بالرجال لكي تأخذ دراهم معدودات؟

انا شاب واعلم ماهي ظروف الاختلاط في العمل وكيف تكون فيه المروءة مهدورة والحياء معلق في المشنقة.

هذا راي خاص بي

لمن قال ان المراة الحرة حتى ولو وضعت بين الاف الرجال لا ترى منها زائحة

اقول نحن لا ننتظر النتائج لنبكي بعدها

الشرع سد الطريق ومشرع هذا يعلم نيات البشر يعلم قلوبهم.

في زمن الصحابة في مسجد المدينة

بينما الاصحاب مصطفون لصلاة الصبح اذا بإمراة قادمة من بعيد دخلت للصلاة

وهي لا تفقه في الامر شيئا اصطفت بقرب الرجال فإذا بكتفها يلامس كتف صحابي شعر ذلك الصحابي بأن الكتف لين نظر فيها فإذا هي هي

قال لها

(اليك عني ستفتنيني) هاهي صفوف النساء اذهبي اليهن.

صحابي في مسجد في زمن العفة والطهارة يقول هذا

فكيف بنا نحن والامر عليه ما عليه اليوم.

شروط عمل المراة تكاد تكون منعدمة عندنا لله المشتكى.

فرضا لو عملت زوجتي في اختلاط

وكانت متدينة

هل سيتركونها وشأنها

هل لا يعاكسها احد

بينما انا في عملي او في بيتي اترنم

عن نفسي لا اقبل هذا لو بقيت اعزبا طول الدهر.

اما راتب المراة واتباعه فهو سفالة تقدح في مروءة الرجل

الرجولة قوامة ومسؤولية..





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اختم بكلام الله.

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وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى.

حور مقصورات في الخيام.

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اما الرزق فبيد الله يرزق من يشاء امرنا ان نطيعه ونطلب الرزق بسلوك طريق الاسباب السليمة لا التي فيها ريبة وشك.

ان رزق الله لا يؤتاه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره

فما ضرني بعد هذا شيء

واخر الانسان موت وترك الدنيا بكلها

واخذ العمل خيره وشره معه.



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نسال الله ان يهدينا للصواب وان يميتنا ونحن على طريق الحق سائرون

والسلام عليكم.