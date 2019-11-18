صور " غباء تمساح يُوقِعُه في قبضة فرس النهر "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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غباء تمساح يُوقِعُه في قبضة فرس النهر

صور مثيرة لمعركة بين تمساح اصابه الغرور فقرّر

مهاجمة قطيع من حيوانات فرس النهر

وكان هدفه اصطياد واحد منها .. لكن التمساح نسي ان فرس النهر يمتلك اسنانا وانيابا قاطعة

تُعادل اضعاف ما عنده .. وكانت النتيجة سقوطه فريسة سهلة بين الوحوش