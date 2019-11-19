moh_mb
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
إسم الموقع : مدونة التوظيف
رابط الموقع : مدونة التوظيف - التوظيف في الجزائر
ترتيب الموقع : 59 ألف عالميا و 270 في الجزائر
الموقع يستخدم منصة الوردبرس + قالب جنة مدفوع
الموقع سريع + مهيئ للـ SEO و سريع الأرشفة في قوقل
الإستضافة : إستضافة خاصة . الدومين نيم ينتهى في 30 أوت 2020
صفحة فيسبوك 114 لايك متفاعلة جدا ( تصل لخمسة آلاف تفاعل حسب المنشور )
زيارات الموقع في حدود 10 آلاف يوميا اغلبها من الجزائر
غير محظور من أدسنس + مداخيل الموقع لم يتم تجربتها بشكل جيد
الشاري نقدم له : نسخة باك أب + شعار الموقع PSD + الدومين بدون SSl + صفحة الفيسبوك + مصادر المواضيع
الموقع يعتبر حاليا هو الأول في مجاله في الجزائر
ماسك كلمات كثيرة + سريع الأرشفة الاوتوماتيكية ( مجرد دقائق وتجد الموضوع في الصفحة الأولى هذا إن لم يكن هو الأول )
السعر لم يتم تحديده ننتظر عروضكم
الإتصال بنا عبر الرسائل هنا بالمنتدى أو بريد الموقع admin@dz-jobs48.com
إسم الموقع : مدونة التوظيف
رابط الموقع : مدونة التوظيف - التوظيف في الجزائر
ترتيب الموقع : 59 ألف عالميا و 270 في الجزائر
الموقع يستخدم منصة الوردبرس + قالب جنة مدفوع
الموقع سريع + مهيئ للـ SEO و سريع الأرشفة في قوقل
الإستضافة : إستضافة خاصة . الدومين نيم ينتهى في 30 أوت 2020
صفحة فيسبوك 114 لايك متفاعلة جدا ( تصل لخمسة آلاف تفاعل حسب المنشور )
زيارات الموقع في حدود 10 آلاف يوميا اغلبها من الجزائر
غير محظور من أدسنس + مداخيل الموقع لم يتم تجربتها بشكل جيد
الشاري نقدم له : نسخة باك أب + شعار الموقع PSD + الدومين بدون SSl + صفحة الفيسبوك + مصادر المواضيع
الموقع يعتبر حاليا هو الأول في مجاله في الجزائر
ماسك كلمات كثيرة + سريع الأرشفة الاوتوماتيكية ( مجرد دقائق وتجد الموضوع في الصفحة الأولى هذا إن لم يكن هو الأول )
السعر لم يتم تحديده ننتظر عروضكم
الإتصال بنا عبر الرسائل هنا بالمنتدى أو بريد الموقع admin@dz-jobs48.com