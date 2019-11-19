كأنّه لم يكن! جرائم الاحتلال الصهيوني

البشير البشير

البشير البشير

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2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كأنّه لم يكن!
حفرة بقيت شاهدة على الظلم والجرائم النكراء
ماتزال جرائم الاحتلال الصهيوني من تدمير وقتل واستطان تعبث بالارض المباركة
وتشرّد اهلها وفرض همجيتها الشنعاء بالقوة والسلب على الشعب الفلسطيني
هذا ما تبقى من منزل عائلة السواركة بعد تدميره من طرف طائرات الاحتلال الصهيوني
واستشهاد 8 من أفراد العائلة وسط قطاع غزة..
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رحم الله كل شهداء فلسطين ونصر اهلهم على القوم الظالمين ان شاء الله

في أمان الله
 
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