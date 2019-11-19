ركّز مع الصور "5"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أين القط المخفي في الصورة؟

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إبحث عن الهاتف المحمول في الصورة؟

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أين حيوان الباندا في الصورة؟

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ي

حتوي كل من الصف الأول والصف الثاني والعمود الأول والعمود الثاني على 12 عود ثقاب لكل منها. يجب إزالة 4 أعواد الثقاب

وإعادة ترتيب جميع أعواد الثقاب المتبقية بشرط أن تبقى نفس نتيجة.

المربع الأوسط يبقى فارغ كما هو

أين النجباء؟