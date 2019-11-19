ركّز مع الصور "5"

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,137
- النقاط
- 571
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أين القط المخفي في الصورة؟
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إبحث عن الهاتف المحمول في الصورة؟
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أين حيوان الباندا في الصورة؟
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يحتوي كل من الصف الأول والصف الثاني والعمود الأول والعمود الثاني على 12 عود ثقاب لكل منها. يجب إزالة 4 أعواد الثقاب
وإعادة ترتيب جميع أعواد الثقاب المتبقية بشرط أن تبقى نفس نتيجة.
المربع الأوسط يبقى فارغ كما هو
أين النجباء؟
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
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أين القط المخفي في الصورة؟
******
إبحث عن الهاتف المحمول في الصورة؟
******
أين حيوان الباندا في الصورة؟
******
يحتوي كل من الصف الأول والصف الثاني والعمود الأول والعمود الثاني على 12 عود ثقاب لكل منها. يجب إزالة 4 أعواد الثقاب
وإعادة ترتيب جميع أعواد الثقاب المتبقية بشرط أن تبقى نفس نتيجة.
المربع الأوسط يبقى فارغ كما هو
أين النجباء؟
******************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم