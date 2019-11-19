ركّز مع الصور "5"

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,137
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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65.gif
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أين القط المخفي في الصورة؟
1235.jpg

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إبحث عن الهاتف المحمول في الصورة؟
458.jpg

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أين حيوان الباندا في الصورة؟
7858.jpg

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يحتوي كل من الصف الأول والصف الثاني والعمود الأول والعمود الثاني على 12 عود ثقاب لكل منها. يجب إزالة 4 أعواد الثقاب
وإعادة ترتيب جميع أعواد الثقاب المتبقية بشرط أن تبقى نفس نتيجة.
المربع الأوسط يبقى فارغ كما هو
أين النجباء؟
548.png

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
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